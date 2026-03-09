Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari Ini 9 Maret 2026 (19 Ramadan 1447 H)

Ilustrasi.(Freepik)

BAGI masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya, waktu berbuka puasa pada hari ke-19 Ramadan 1447 H yang bertepatan dengan Senin, 9 Maret 2026, adalah pukul 17.48 WIB.

Data ini merujuk pada jadwal resmi yang dirilis oleh Bimas Islam Kementerian Agama RI untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya.

Jadwal Lengkap Imsakiyah Surabaya 9 Maret 2026

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:09 Subuh 04:19 Zuhur 11:43 Asar 14:48 Maghrib (Buka Puasa) 17:48 Isya 18:57

Doa Buka Puasa "Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah." Baca juga : Jadwal Buka Puasa Surabaya Hari ini 26 Februari 2026: Cek Waktu Maghrib 8 Ramadan Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah." (HR. Abu Daud).

Umat Muslim dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa begitu waktu Maghrib tiba. Selain di Surabaya, waktu berbuka di wilayah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik umumnya tidak berbeda jauh. Namun tetap disarankan untuk memantau kumandang azan dari masjid terdekat di lokasi Anda.

