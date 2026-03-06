Jadwal Maghrib Surabaya Hari ini 6 Maret 2026: Waktu Buka Puasa 16 Ramadan

Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-16 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Jumat, 6 Maret 2026, jadwal Maghrib di wilayah Kota Surabaya menjadi rujukan penting bagi warga yang menjalankan ibadah puasa.

Berdasarkan perhitungan resmi dari Bimas Islam Kementerian Agama, waktu berbuka puasa hari ini jatuh pada pukul 17.50 WIB.

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:09 Subuh 04:19 Dzuhur 11:44 Ashar 14:47 MAGHRIB (Buka Puasa) 17:50 Isya 18:59

Penting: Waktu Maghrib adalah penanda akhir waktu puasa hari ini. Pastikan Anda berbuka tepat waktu dan menyegerakannya sesuai sunnah Rasulullah SAW.

Doa Berbuka Puasa

Berikut adalah bacaan doa berbuka puasa yang umum dibaca:

“Allahumma laka shumtu wa bika aamantu wa 'ala rizqika afthartu birahmatika yaa arhamar raahimiin.”

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang."

Demikian informasi jadwal Maghrib Surabaya hari ini 6 Maret 2026. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.

