Jadwal Maghrib Surabaya 12 Maret 2026: Masuk Malam 23 Ramadan

BAGI umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya, menjalankan ibadah puasa di hari ke-22 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Kamis, 12 Maret 2026, memerlukan kedisiplinan waktu yang tinggi. Memasuki fase sepuluh malam terakhir, jadwal buka puasa menjadi informasi yang paling dicari untuk mempersiapkan diri menuju ibadah Itikaf dan shalat Tarawih.
Berdasarkan data resmi dari Bimas Islam Kementerian Agama RI, berikut jadwal lengkap waktu sholat dan buka puasa untuk wilayah Kota Surabaya pada Kamis, 12 Maret 2026:
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|04:09
|Subuh
|04:19
|Dzuhur
|11:42
|Ashar
|14:49
|Maghrib (Buka Puasa)
|17:47
|Isya
|18:56
Waktu Maghrib yang jatuh pada pukul 17.47 WIB memberikan kesempatan bagi warga Kota Pahlawan untuk berkumpul di berbagai titik ikonik. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan Masjid Al-Falah di kawasan Darmo biasanya menjadi pusat konsentrasi massa, baik untuk berbuka puasa bersama maupun memulai rangkaian ibadah malam di sepuluh hari terakhir Ramadan.
Pastikan Anda mencatat jadwal ini dan membagikannya kepada keluarga serta kerabat agar ibadah puasa berjalan lancar dan tepat waktu.
