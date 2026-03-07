Jadwal Maghrib Surabaya Hari ini 7 Maret Buka Puasa 17 Ramadan

Headline
BAGI masyarakat di wilayah Surabaya dan sekitarnya pasti ingin tahu jadwal maghrib untuk berbuka puasa pada hari ini. Berikut informasi lengkap jadwal sholat dan waktu buka puasa pada Sabtu, 7 Maret 2026, yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1447 Hijriah.
|Imsak
|04:09 WIB
|Subuh
|04:19 WIB
|Dzuhur
|11:44 WIB
|Ashar
|14:48 WIB
|MAGHRIB (BUKA PUASA)
|17:49 WIB
|Isya
|18:58 WIB
Tanggal 17 Ramadan merupakan hari bersejarah turunnya wahyu pertama Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Pada tahun 2026 ini, berdasarkan ketetapan pemerintah, 17 Ramadan jatuh pada hari Sabtu, 7 Maret 2026.
Momen ini menjadi pengingat bagi setiap Muslim untuk kembali berinteraksi lebih dalam dengan Al-Qur'an. Beberapa amalan yang sangat dianjurkan pada malam Nuzulul Quran antara lain:
Pastikan Anda menyegerakan berbuka puasa saat adzan Maghrib berkumandang pada pukul 17:49 WIB untuk meraih sunnah Rasulullah SAW. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H.
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)
