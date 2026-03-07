Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Jadwal Maghrib Surabaya Hari ini 7 Maret Buka Puasa 17 Ramadan

Media Indonesia
07/3/2026 16:29
Jadwal Maghrib Surabaya Hari ini 7 Maret Buka Puasa 17 Ramadan
Ilustrasi.(Freepik)

BAGI masyarakat di wilayah Surabaya dan sekitarnya pasti ingin tahu jadwal maghrib untuk berbuka puasa pada hari ini. Berikut informasi lengkap jadwal sholat dan waktu buka puasa pada Sabtu, 7 Maret 2026, yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1447 Hijriah.

Jadwal Sholat & Buka Puasa Surabaya (7 Maret 2026)

Imsak 04:09 WIB
Subuh 04:19 WIB
Dzuhur 11:44 WIB
Ashar 14:48 WIB
MAGHRIB (BUKA PUASA) 17:49 WIB
Isya 18:58 WIB

Peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadan

Tanggal 17 Ramadan merupakan hari bersejarah turunnya wahyu pertama Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Pada tahun 2026 ini, berdasarkan ketetapan pemerintah, 17 Ramadan jatuh pada hari Sabtu, 7 Maret 2026.

Momen ini menjadi pengingat bagi setiap Muslim untuk kembali berinteraksi lebih dalam dengan Al-Qur'an. Beberapa amalan yang sangat dianjurkan pada malam Nuzulul Quran antara lain:

  • Meningkatkan intensitas membaca Al-Qur'an (Tadarus).
  • Melakukan sholat sunnah malam (Qiyamul Lail).
  • Memperbanyak doa dan dzikir.
  • I'tikaf atau berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pastikan Anda menyegerakan berbuka puasa saat adzan Maghrib berkumandang pada pukul 17:49 WIB untuk meraih sunnah Rasulullah SAW. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari
