Jadwal Maghrib Surabaya Hari Ini 11 Maret 2026: Waktu Buka Puasa 21 Ramadan 1447 H

BAGI umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya, mengetahui waktu ibadah yang akurat sangat penting, terutama saat memasuki fase krusial di bulan suci Ramadan. Hari ini, Rabu, 11 Maret 2026, bertepatan dengan 21 Ramadan 1447 H (versi Pemerintah/NU) atau 22 Ramadan 1447 H (versi Muhammadiyah).

Momen ini menjadi sangat istimewa karena menandai dimulainya 10 malam terakhir Ramadan. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah demi meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar.

Jadwal Maghrib dan Buka Puasa Surabaya Hari Ini

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal lengkap waktu sholat untuk wilayah Kota Surabaya pada Rabu, 11 Maret 2026:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:09 WIB Subuh 04:19 WIB Zuhur 11:43 WIB Asar 14:49 WIB MAGHRIB (Buka Puasa) 17:48 WIB Isya 18:57 WIB

Pentingnya Malam ke-21 Ramadan Malam ini (Rabu malam) merupakan malam ganjil pertama di sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H. Warga Surabaya disarankan untuk mempersiapkan fisik dan mental guna melaksanakan I'tikaf di masjid-masjid terdekat seperti Masjid Nasional Al-Akbar atau Masjid Ampel untuk mengejar keberkahan malam seribu bulan.

Tips Menjalani 10 Malam Terakhir

Jaga Hidrasi: Pastikan minum air putih yang cukup antara waktu berbuka hingga sahur agar tetap bugar saat beribadah malam.

Pastikan minum air putih yang cukup antara waktu berbuka hingga sahur agar tetap bugar saat beribadah malam. Atur Waktu Istirahat: Sempatkan tidur sejenak di siang hari (qailulah) agar kuat terjaga untuk sholat Tahajud dan tadarus di malam hari.

Sempatkan tidur sejenak di siang hari (qailulah) agar kuat terjaga untuk sholat Tahajud dan tadarus di malam hari. Audit Ibadah: Gunakan waktu setelah Maghrib untuk mengevaluasi target tilawah Al-Qur'an Anda agar dapat khatam sebelum Idulfitri.

Demikian informasi jadwal Maghrib dan buka puasa untuk wilayah Surabaya hari ini. Semoga amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah SWT.

