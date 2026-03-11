Rek Surabaya! Iki Jadwal Buka Puasa & Imsak 11-12 Maret 2026

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah telah memasuki fase krusial di sepuluh malam terakhir. Bagi umat Muslim di Kota Pahlawan, kedisiplinan waktu adalah kunci untuk memaksimalkan ibadah. Mengetahui jadwal buka puasa Surabaya hari ini, Rabu 11 Maret 2026, sangat penting untuk membantu warga mempersiapkan agenda berbuka maupun ibadah malam dengan lebih tertata.
Berikut adalah rincian lengkap jadwal Imsakiyah untuk wilayah Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.
Hari ini bertepatan dengan 21 Ramadhan 1447 H. Berikut adalah jadwal waktu sholat dan berbuka:
|Waktu Ibadah
|Jam (WIB)
|Zuhur
|11:43
|Asar
|14:49
|Maghrib (Buka Puasa)
|17:48
|Isya
|18:56
Bagi Anda yang akan menjalankan ibadah puasa hari ke-22 Ramadhan, berikut adalah jadwal Imsakiyah sebagai batas akhir sahur:
|Imsak
|04:09 WIB
|Subuh
|04:19 WIB
Untuk wilayah Kota Surabaya, waktu berbuka puasa (Maghrib) pada Rabu, 11 Maret 2026 adalah pukul 17:48 WIB.
Warga Surabaya bisa mengunjungi sentra takjil di kawasan Karang Menjangan, Jalan Tunjungan, atau area Masjid Agung Al-Akbar Surabaya yang menyajikan beragam kuliner tradisional hingga kekinian.
Memasuki fase sepuluh hari terakhir, umat Muslim dianjurkan memperbanyak Itikaf. Masjid-masjid besar di Surabaya seperti Masjid Nasional Al-Akbar dan Masjid Al-Falah Darmo menyediakan program khusus untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Tetap jaga kesehatan dengan konsumsi air putih yang cukup saat sahur dan berbuka mengingat cuaca Surabaya yang cukup terik di siang hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved