Rek Surabaya! Iki Jadwal Buka Puasa & Imsak 11-12 Maret 2026

Ilustrasi(Antara)

Bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah telah memasuki fase krusial di sepuluh malam terakhir. Bagi umat Muslim di Kota Pahlawan, kedisiplinan waktu adalah kunci untuk memaksimalkan ibadah. Mengetahui jadwal buka puasa Surabaya hari ini, Rabu 11 Maret 2026, sangat penting untuk membantu warga mempersiapkan agenda berbuka maupun ibadah malam dengan lebih tertata.

Berikut adalah rincian lengkap jadwal Imsakiyah untuk wilayah Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.

Jadwal Maghrib & Sholat Surabaya Hari Ini: 11 Maret 2026

Hari ini bertepatan dengan 21 Ramadhan 1447 H. Berikut adalah jadwal waktu sholat dan berbuka:

Waktu Ibadah Jam (WIB) Zuhur 11:43 Asar 14:49 Maghrib (Buka Puasa) 17:48 Isya 18:56

Jadwal Imsak Surabaya Besok: Kamis, 12 Maret 2026

Bagi Anda yang akan menjalankan ibadah puasa hari ke-22 Ramadhan, berikut adalah jadwal Imsakiyah sebagai batas akhir sahur:

Imsak 04:09 WIB Subuh 04:19 WIB

People Also Ask: Tanya Jawab Seputar Puasa Surabaya

Jam berapa buka puasa di Surabaya hari ini?

Untuk wilayah Kota Surabaya, waktu berbuka puasa (Maghrib) pada Rabu, 11 Maret 2026 adalah pukul 17:48 WIB.

Di mana lokasi berburu takjil terbaik di Surabaya?

Warga Surabaya bisa mengunjungi sentra takjil di kawasan Karang Menjangan, Jalan Tunjungan, atau area Masjid Agung Al-Akbar Surabaya yang menyajikan beragam kuliner tradisional hingga kekinian.

Tips Ramadhan di Akhir Bulan

Memasuki fase sepuluh hari terakhir, umat Muslim dianjurkan memperbanyak Itikaf. Masjid-masjid besar di Surabaya seperti Masjid Nasional Al-Akbar dan Masjid Al-Falah Darmo menyediakan program khusus untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Tetap jaga kesehatan dengan konsumsi air putih yang cukup saat sahur dan berbuka mengingat cuaca Surabaya yang cukup terik di siang hari.

Doa Buka Puasa:

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah"

(Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap, insya Allah).