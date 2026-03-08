Jadwal Buka Puasa Surabaya 8 Maret 2026: Cek Waktu Maghrib Hari Ini

Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-18 Ramadan 1447 H, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal sholat dan waktu berbuka puasa agar ibadah tetap tertib. Berdasarkan data resmi Bimas Islam Kementerian Agama, berikut adalah rincian waktu Maghrib untuk wilayah Surabaya.

Jadwal Maghrib dan Buka Puasa Surabaya Hari Ini

Waktu Maghrib untuk wilayah Kota Surabaya pada hari Minggu, 8 Maret 2026 adalah pukul 17:49 WIB. Waktu ini sekaligus menjadi penanda bagi umat Muslim untuk membatalkan puasa dan melaksanakan sholat Maghrib.

Tabel Jadwal Sholat Surabaya - 8 Maret 2026 Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:09 Subuh 04:19 Zuhur 11:43 Asar 14:48 MAGHRIB 17:49 Isya 18:58

Waktu Berbuka Wilayah Penyangga

Bagi Anda yang berada di wilayah sekitar Surabaya (Gerbangkertosila), terdapat sedikit perbedaan waktu yang perlu diperhatikan:

Sidoarjo: 17:49 WIB

17:49 WIB Gresik: 17:49 WIB

17:49 WIB Mojokerto: 17:50 WIB

17:50 WIB Lamongan: 17:50 WIB

Doa Buka Puasa

Sesuai tuntunan, berikut adalah doa berbuka puasa yang dapat diamalkan:

"Dzahaba-zh-zhama’u wab-tallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insyaa Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahala, insya Allah."

Demikian informasi jadwal Maghrib dan buka puasa untuk wilayah Surabaya hari ini. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.

