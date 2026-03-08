Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Buka Puasa Surabaya 8 Maret 2026: Cek Waktu Maghrib Hari Ini

Media Indonesia
08/3/2026 17:13
Jadwal Buka Puasa Surabaya 8 Maret 2026: Cek Waktu Maghrib Hari Ini
Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-18 Ramadan 1447 H, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal sholat dan waktu berbuka puasa agar ibadah tetap tertib. Berdasarkan data resmi Bimas Islam Kementerian Agama, berikut adalah rincian waktu Maghrib untuk wilayah Surabaya.

Jadwal Maghrib dan Buka Puasa Surabaya Hari Ini

Waktu Maghrib untuk wilayah Kota Surabaya pada hari Minggu, 8 Maret 2026 adalah pukul 17:49 WIB. Waktu ini sekaligus menjadi penanda bagi umat Muslim untuk membatalkan puasa dan melaksanakan sholat Maghrib.

Tabel Jadwal Sholat Surabaya - 8 Maret 2026

Ibadah Waktu (WIB)
Imsak 04:09
Subuh 04:19
Zuhur 11:43
Asar 14:48
MAGHRIB 17:49
Isya 18:58

Waktu Berbuka Wilayah Penyangga

Bagi Anda yang berada di wilayah sekitar Surabaya (Gerbangkertosila), terdapat sedikit perbedaan waktu yang perlu diperhatikan:

Baca juga : Jadwal Maghrib Surabaya 23 Februari 2026: Waspada Hujan saat Berburu Takjil

  • Sidoarjo: 17:49 WIB
  • Gresik: 17:49 WIB
  • Mojokerto: 17:50 WIB
  • Lamongan: 17:50 WIB

Doa Buka Puasa

Sesuai tuntunan, berikut adalah doa berbuka puasa yang dapat diamalkan:

"Dzahaba-zh-zhama’u wab-tallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insyaa Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahala, insya Allah."

Demikian informasi jadwal Maghrib dan buka puasa untuk wilayah Surabaya hari ini. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved