Jadwal Buka Puasa Surabaya 8 Maret 2026: Cek Waktu Maghrib Hari Ini

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MEMASUKI hari ke-18 Ramadan 1447 H, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal sholat dan waktu berbuka puasa agar ibadah tetap tertib. Berdasarkan data resmi Bimas Islam Kementerian Agama, berikut adalah rincian waktu Maghrib untuk wilayah Surabaya.
Waktu Maghrib untuk wilayah Kota Surabaya pada hari Minggu, 8 Maret 2026 adalah pukul 17:49 WIB. Waktu ini sekaligus menjadi penanda bagi umat Muslim untuk membatalkan puasa dan melaksanakan sholat Maghrib.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|04:09
|Subuh
|04:19
|Zuhur
|11:43
|Asar
|14:48
|MAGHRIB
|17:49
|Isya
|18:58
Bagi Anda yang berada di wilayah sekitar Surabaya (Gerbangkertosila), terdapat sedikit perbedaan waktu yang perlu diperhatikan:
Sesuai tuntunan, berikut adalah doa berbuka puasa yang dapat diamalkan:
"Dzahaba-zh-zhama’u wab-tallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insyaa Allah."
Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah ditetapkan pahala, insya Allah."
Demikian informasi jadwal Maghrib dan buka puasa untuk wilayah Surabaya hari ini. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)
Cek jadwal Maghrib dan buka puasa Surabaya hari ini, Senin 23 Februari 2026. Lengkap dengan doa berbuka dan peringatan cuaca BMKG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved