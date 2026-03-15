Jadwal Maghrib Surabaya Minggu 15 Maret 2026 Masuk Malam 26 Ramadan

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PEMERINTAH melalui Kementerian Agama telah menetapkan jadwal imsakiyah sebagai panduan ibadah bagi umat Muslim. Untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya, berikut informasi detail waktu berbuka puasa pada hari ini, Minggu, 15 Maret 2026. Waktu maghrib hari ini menadai masuknya malam 26 Ramadan 1447.
Gunakan waktu ini sebagai acuan untuk menyegerakan berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah SAW.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|04:09
|Subuh
|04:19
|Dzuhur
|11:42
|Ashar
|14:50
|Maghrib (Buka Puasa)
|17:46
|Isya
|18:54
Saat berbuka, disarankan membaca doa sesuai tuntunan Rasulullah SAW:
"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."
Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah." (HR. Abu Dawud).
Pastikan Anda terus memantau pembaruan jadwal sholat harian untuk memastikan ibadah Ramadan 1447 H berjalan lancar. Tetap jaga kesehatan di fase akhir Ramadan ini.
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)
Jadwal Maghrib Surabaya hari ini Sabtu, 14 Maret 2026, atau masuk malam 25 Ramadan 1447 H. Cek waktu buka puasa dan jadwal sholat lengkap di sini.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini, Jumat 13 Maret 2026 (23 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan jadwal Imsak, Subuh, dan Isya untuk wilayah Kota Surabaya.
Cek jadwal buka puasa Surabaya hari ini, 11 Maret 2026. Lengkap dengan waktu Imsakiyah 12 Maret, jadwal sholat, dan rekomendasi tempat ngabuburit.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini Rabu, 11 Maret 2026. Waktu buka puasa jatuh pada pukul 17.48 WIB. Simak jadwal lengkap Imsakiyah Ramadan 1447 H di sini.
Cek jadwal Maghrib Surabaya hari ini Sabtu 7 Maret 2026 (17 Ramadan 1447 H). Jadwal buka puasa dan waktu sholat lengkap wilayah Surabaya & sekitarnya.
Jadwal Maghrib Surabaya hari ini Sabtu, 14 Maret 2026, atau masuk malam 25 Ramadan 1447 H. Cek waktu buka puasa dan jadwal sholat lengkap di sini.
DALAM semangat kebersamaan di bulan suci Ramadan, Aston Pluit Hotel & Residence bersama favehotel Pluit Junction menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).
RAMADHAN Cake Fair atau dikenal dengan sebutan Pasar Wadai oleh masyarakat Banjar, kembali digelar.
DAIKIN kembali menggelar salah satu agenda inisiatif tahunan perusahaan “Roda-Roda Ramadan" dengan menyalurkan 1000 paket sembako (sembilan bahan pokok).
BULAN suci Ramadan menjadi momen bermakna dan hangat sekaligus momen refleksi spiritual.
