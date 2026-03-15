Jadwal Maghrib Surabaya Minggu 15 Maret 2026 Masuk Malam 26 Ramadan

PEMERINTAH melalui Kementerian Agama telah menetapkan jadwal imsakiyah sebagai panduan ibadah bagi umat Muslim. Untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya, berikut informasi detail waktu berbuka puasa pada hari ini, Minggu, 15 Maret 2026. Waktu maghrib hari ini menadai masuknya malam 26 Ramadan 1447.

Waktu Maghrib Surabaya: 17:46 WIB Gunakan waktu ini sebagai acuan untuk menyegerakan berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah SAW.

Tabel Jadwal Sholat Surabaya 15 Maret 2026

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:09 Subuh 04:19 Dzuhur 11:42 Ashar 14:50 Maghrib (Buka Puasa) 17:46 Isya 18:54

Doa Buka Puasa Sunnah

Saat berbuka, disarankan membaca doa sesuai tuntunan Rasulullah SAW:

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah." (HR. Abu Dawud).

Pastikan Anda terus memantau pembaruan jadwal sholat harian untuk memastikan ibadah Ramadan 1447 H berjalan lancar. Tetap jaga kesehatan di fase akhir Ramadan ini.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026?