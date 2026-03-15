Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Media Indonesia
15/3/2026 15:30
Jadwal Maghrib Surabaya Minggu 15 Maret 2026 Masuk Malam 26 Ramadan
Ilustrasi.(Freepik)

PEMERINTAH melalui Kementerian Agama telah menetapkan jadwal imsakiyah sebagai panduan ibadah bagi umat Muslim. Untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya, berikut informasi detail waktu berbuka puasa pada hari ini, Minggu, 15 Maret 2026. Waktu maghrib hari ini menadai masuknya malam 26 Ramadan 1447.

Waktu Maghrib Surabaya: 17:46 WIB

Gunakan waktu ini sebagai acuan untuk menyegerakan berbuka puasa sesuai sunnah Rasulullah SAW.

Tabel Jadwal Sholat Surabaya 15 Maret 2026

Ibadah Waktu (WIB)
Imsak 04:09
Subuh 04:19
Dzuhur 11:42
Ashar 14:50
Maghrib (Buka Puasa) 17:46
Isya 18:54

Doa Buka Puasa Sunnah

Saat berbuka, disarankan membaca doa sesuai tuntunan Rasulullah SAW:

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah." (HR. Abu Dawud).

Pastikan Anda terus memantau pembaruan jadwal sholat harian untuk memastikan ibadah Ramadan 1447 H berjalan lancar. Tetap jaga kesehatan di fase akhir Ramadan ini.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved