Jadwal Maghrib Surabaya 17 Maret 2026, Malam 28 Ramadan

Seruan Presiden Ditanggapi Positif

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.

Media Indonesia
17/3/2026 16:53
MEMASUKI hari ke-27 Ramadan 1447 H, jadwal buka puasa menjadi informasi yang paling dicari oleh warga Kota Pahlawan. Ketepatan waktu berbuka merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah puasa.

Jadwal Salat & Maghrib Surabaya (17 Maret 2026)

Imsak 04:09 WIB
Subuh 04:19 WIB
Zuhur 11:41 WIB
Asar 14:50 WIB
MAGHRIB (Buka Puasa) 17:45 WIB
Isya 18:53 WIB

Tips Menjelang Akhir Ramadan

Di hari ke-27 ini, umat Muslim di Surabaya disarankan untuk tetap menjaga hidrasi saat berbuka dan tidak melewatkan makan sahur meski sudah di penghujung bulan. Selain itu, segera tuntaskan kewajiban Zakat Fitrah melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau amil di masjid terdekat untuk menghindari kepadatan di hari terakhir.

Pemerintah melalui Kementerian Agama terus mengingatkan agar masyarakat menggunakan jadwal resmi sebagai acuan utama dalam beribadah guna menjaga keseragaman waktu di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
