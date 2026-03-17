Jadwal Maghrib Surabaya 17 Maret 2026, Malam 28 Ramadan

Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-27 Ramadan 1447 H, jadwal buka puasa menjadi informasi yang paling dicari oleh warga Kota Pahlawan. Ketepatan waktu berbuka merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah puasa.

Jadwal Salat & Maghrib Surabaya (17 Maret 2026) Imsak 04:09 WIB Subuh 04:19 WIB Zuhur 11:41 WIB Asar 14:50 WIB MAGHRIB (Buka Puasa) 17:45 WIB Isya 18:53 WIB

Tips Menjelang Akhir Ramadan

Di hari ke-27 ini, umat Muslim di Surabaya disarankan untuk tetap menjaga hidrasi saat berbuka dan tidak melewatkan makan sahur meski sudah di penghujung bulan. Selain itu, segera tuntaskan kewajiban Zakat Fitrah melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau amil di masjid terdekat untuk menghindari kepadatan di hari terakhir.

Pemerintah melalui Kementerian Agama terus mengingatkan agar masyarakat menggunakan jadwal resmi sebagai acuan utama dalam beribadah guna menjaga keseragaman waktu di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

