Israel Tutup Masjid Al-Aqsa 16 Hari, Ibadah Akhir Ramadan Dilarang Total

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
OTORITAS pendudukan Israel telah menutup total akses menuju kompleks Masjid Al-Aqsa di Jerusalem selama 16 hari berturut-turut. Penutupan ini masih berlangsung hingga Senin (16/3/2026), dengan penjagaan ketat yang mencegat jamaah Muslim Palestina untuk memasuki situs suci tersebut.
Langkah ekstrem ini diambil di tengah momentum hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, yang seharusnya menjadi puncak aktivitas ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia.
Akibat penutupan yang berkepanjangan ini, aktivitas ibadah rutin seperti salat Tarawih dan I’tikaf dilarang dilakukan di dalam Masjid Al-Aqsa. Berdasarkan catatan sejarah, ini merupakan peristiwa pertama di mana kompleks Al-Aqsa dikosongkan secara paksa dari jamaah selama akhir Ramadhan sejak pendudukan Jerusalem pada tahun 1967.
Peringatan Keras: Pemerintah Kegubernuran Jerusalem menyatakan bahwa tindakan ini bukan sekadar prosedur keamanan, melainkan upaya sistematis untuk mengubah status quo sejarah dan hukum di kompleks Masjid Al-Aqsa.
Otoritas Israel berdalih bahwa kebijakan ini merupakan langkah preventif terkait situasi keamanan regional yang tidak stabil akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran yang masih berlangsung. Namun, warga Palestina dan lembaga internasional melihat adanya motif lain di balik penutupan ini.
Pemerintah Kegubernuran Jerusalem menyoroti adanya hasutan berbahaya dari organisasi-organisasi ekstremis Bukit Bait Suci. Kelompok-kelompok ini diduga kuat mendorong otoritas penjajah untuk mempermanenkan kontrol atas Al-Aqsa dengan memanfaatkan situasi perang sebagai dalih pembenaran.
|Jenis Pelanggaran
|Keterangan
|Durasi Penutupan
|16 Hari Berturut-turut (per 16 Maret 2026)
|Larangan Ibadah
|Salat Tarawih, I'tikaf, dan Salat Lima Waktu bagi warga Palestina
|Target Lokasi
|Seluruh Kompleks Masjid Al-Aqsa (Haram al-Sharif)
|Konsekuensi Hukum
|Pelanggaran Status Quo Internasional dan Hak Asasi Manusia
Hingga saat ini, komunitas internasional terus mendesak agar akses ke Masjid Al-Aqsa segera dibuka kembali, terutama mengingat signifikansi religiusnya yang tinggi di akhir Ramadhan. Namun, dengan situasi perang regional yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, ketegangan di Jerusalem diprediksi akan terus meningkat. (Wafa/I-2)
