Kegiatan Ramadan Perkuat Engagement Anggota, KOPNUS Dorong Nilai Kebersamaan

MOMENTUM Ramadan dimanfaatkan Koperasi Nusantara (KOPNUS) untuk memperkuat keterikatan (engagement) dengan anggota sekaligus memperluas dampak sosial kepada masyarakat. Melalui rangkaian kegiatan bertajuk kebersamaan dan kepedulian, koperasi ini menegaskan perannya tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai entitas sosial.

Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan program “KOPNUS Berbagi – Menebar Berkah Ramadan” pada 5 Maret 2026. Dalam kegiatan ini, KOPNUS menyalurkan bantuan kepada warga RT 01 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, serta kepada sejumlah anggota. Bantuan yang diberikan berupa paket kebutuhan pokok dan santunan, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar sekaligus anggota yang menjadi bagian dari ekosistem koperasi.

Selain itu, KOPNUS juga menggelar acara buka puasa bersama yang dihadiri jajaran pengurus, pengelola, pengawas, karyawan, serta tamu undangan. Kegiatan ini mengusung tema “Mari Tumbuh dan Berkembang Bersama – Membangun Spirit Kebersamaan Menuju KOPNUS yang Lebih Kuat”, yang mencerminkan upaya memperkuat kolaborasi internal di tengah dinamika organisasi.

Acara berlangsung dalam suasana religius, diawali dengan penampilan grup marawis yang membawakan lantunan shalawat dan lagu-lagu Ramadan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiyah yang disampaikan Ustaz Rhenald, yang menekankan pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, serta meningkatkan kepedulian sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KOPNUS Andi Wahyu menyampaikan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun koperasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh kualitas hubungan antaranggota dan pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari kegiatan sosial, KOPNUS juga menyalurkan donasi kepada Panti Asuhan PYI Yatim & Zakat Cabang Tebet Barat, Jakarta Selatan. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan panti dan anak-anak yatim yang hadir dalam acara tersebut.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan Ramadan ini menjadi bagian dari komitmen KOPNUS untuk terus menghadirkan manfaat bagi anggota dan masyarakat, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan sebagai fondasi organisasi.

Di sisi lain, langkah ini juga mencerminkan tren yang mulai menguat di sektor koperasi dan lembaga keuangan komunitas, yakni mengintegrasikan kegiatan sosial dengan strategi penguatan hubungan anggota. Dalam konteks ini, aktivitas seperti berbagi bantuan dan buka puasa bersama tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi instrumen untuk membangun loyalitas, kepercayaan, serta kohesi sosial yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan organisasi.

Dengan pendekatan tersebut, Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momen spiritual, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi koperasi sebagai institusi yang relevan secara ekonomi sekaligus sosial. (E-4)