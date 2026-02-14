Donasi untuk Istri James Van Der Beek dan 6 Anaknya Tembus Rp34 Miliar

James Van Der Beek bersama istri dan keenam anaknya(Instagram)

GELOMBANG simpati terus mengalir bagi keluarga aktor James Van Der Beek yang meninggal dunia pada Rabu (11/2) setelah berjuang melawan kanker kolorektal selama tiga tahun. Hanya dalam waktu kurang dari 48 jam, penggalangan dana yang diinisiasi kerabat keluarga telah mengumpulkan lebih dari US$2,2 juta atau sekitar Rp34,5 miliar.

Istri mendiang, Kimberly Van Der Beek, mengonfirmasi melalui Instagram bahwa aktor berusia 48 tahun tersebut "meninggal dunia dengan tenang" dan "menghadapi hari-hari terakhirnya dengan keberanian, iman, dan kasih karunia."

Perjuangan Finansial di Balik Layar

Meskipun dikenal sebagai bintang besar, perjuangan panjang James melawan kanker telah menguras sumber daya keluarga. Teman-teman keluarga menginisiasi laman GoFundMe untuk membantu Kimberly dan enam anak mereka, Olivia, 15, Joshua, 13, Annabel, 12, Emilia, 9, Gwen, 7, dan Jeremiah, 4.

Baca juga : Para Sahabat James Van Der Beek Galang Dana Melalui GoFundMe Usai Perawatan Kanker

"Biaya perawatan medis James dan perjuangan panjang melawan kanker telah membuat keluarga kehabisan dana. Mereka bekerja keras agar bisa tetap tinggal di rumah mereka dan memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan," tulis penyelenggara dalam deskripsi penggalangan dana tersebut.

Menanggapi respon luar biasa dari publik, pihak penyelenggara menyampaikan pesan menyentuh pada Kamis (12/2):

"Terima kasih dari lubuk hati terdalam kami karena telah hadir untuk James dan keluarganya yang cantik. Kebaikan kalian sangat berarti bagi kami. Di tengah duka yang mendalam, dukungan kalian telah menjadi cahaya."

Baca juga : James Van Der Beek Meninggal Dunia, Sang Istri Ungkap Pesan Menyentuh dan Kondisi Keluarga

Pihak keluarga kini meminta ruang privasi dari media dan publik saat mereka menjalani masa berkabung yang menyakitkan ini.

Menjadi Ayah: Prestasi Terbesar James

Bagi James Van Der Beek, karier aktingnya tidak pernah melampaui kebahagiaannya sebagai seorang ayah. Dalam wawancara di Good Morning America pada tahun 2023, ia merefleksikan perubahan hidupnya setelah menikah dengan Kimberly pada 2010.

"Hidupmu menjadi milik bersama, dan kegembiraanmu menjadi kegembiraan bersama dengan cara yang sangat indah... Ini adalah hal paling gila yang pernah saya lakukan, dan itu adalah hal yang membuat saya paling bahagia," ungkap James.

James juga menekankan bagaimana prioritasnya berubah total demi anak-anaknya. "Hal yang benar-benar kamu inginkan adalah menjaga mereka, membuat mereka merasa aman, menjaga mereka tetap aman untuk terhubung dengan mereka dan merasakan kegembiraan itu."

Momen Indah Terakhir Bersama Penggemar

Dalam wawancara terakhirnya dengan Craig Melvin dari Today, James mengenang momen haru saat dirinya absen dari reuni pemain Dawson's Creek September lalu karena sakit. Istri dan anak-anaknya hadir mewakilinya dan menerima sambutan luar biasa dari penggemar.

"Semua cinta yang seharusnya diarahkan kepada saya, justru diarahkan kepada keluarga saya. Itu adalah salah satu momen terindah yang pernah saya saksikan. Saya sangat berterima kasih kepada para penggemar untuk hal itu," pungkasnya.

Kepergian James Van Der Beek meninggalkan lubang besar di hati para penggemar era 90-an, namun warisan cintanya terus hidup melalui komunitas yang kini bahu-membahu menjaga masa depan anak-anaknya. (People/Z-2)