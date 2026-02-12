James Van Der Beek Bintangi Prekuel 'Legally Blonde' Sebelum Tutup Usia

James Van Der Beek meninggalkan warisan terakhir lewat serial 'Elle' dan draf memoar rahasia. (IMDB)

DI balik kabar duka atas berpulangnya James Van Der Beek pada Rabu, 11 Februari 2026, muncul sebuah titik terang bagi para penggemar. Aktor yang wafat di usia 48 tahun ini ternyata telah merampungkan peran terakhirnya dan sempat mengerjakan sebuah proyek pribadi yang sangat menyentuh.

James Van Der Beek dipastikan akan muncul dalam serial terbaru Prime Video dan Amazon MGM Studios berjudul Elle. Serial ini merupakan prekuel dari film hit Legally Blonde yang dijadwalkan tayang perdana pada 1 Juli mendatang. James memerankan tokoh Dean Wilson, seorang kandidat wali kota sekaligus pengawas sekolah di kota tersebut.

Penghormatan dari Prime Video

Serial Elle, yang diciptakan oleh Laura Kittrell, akan membawa penonton mengikuti perjalanan masa SMA Elle Woods muda (diperankan oleh Lexi Minetree). Pihak studio memberikan penghormatan mendalam atas kontribusi James di akhir masa hidupnya.

"James Van Der Beek memulai kariernya sebagai ikon remaja yang dicintai, dan penonton telah terhubung dengan luas serta dalamnya karya-karyanya sejak saat itu. Ia adalah seorang suami, ayah, profesional sejati, dan baru-baru ini, menjadi advokat vokal untuk kesadaran kanker. Kami bangga telah bekerja dengannya sebagai mitra kreatif dalam Overcompensating dan serial Elle mendatang, di mana bakatnya dalam komedi menghasilkan penampilan yang berkesan. Kami sangat sedih atas kepergiannya," tulis pernyataan resmi dari Prime Video dan Amazon MGM Studios.

Proyek Memoar Rahasia

Selain aktivitas berakting, sumber dari Deadline mengungkapkan James diam-diam tengah menggarap naskah memoar pribadinya. Proyek ini ia kerjakan di sela-sela jadwal syuting Elle, penampilannya di The Masked Singer, serta waktu berkualitas bersama istri dan keenam anaknya.

Hingga saat ini, belum diketahui seberapa jauh proses penulisan cerita hidupnya tersebut, atau apakah ada rencana untuk menerbitkannya secara anumerta (setelah kematian). Memoar ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang personal sang aktor mengenai perjalanannya dari bintang Dawson's Creek hingga perjuangannya melawan kanker.

James Van Der Beek meninggalkan istrinya, Kimberly, serta empat putri dan dua putra. Saat ini, sebuah laman GoFundMe telah didirikan untuk membantu biaya hidup keluarganya yang mengalami kesulitan finansial akibat beban biaya medis selama masa perawatan sang aktor. Peran terakhirnya dalam Elle akan menjadi kenangan manis bagi jutaan penggemar yang telah mengikuti kariernya sejak era 90-an. (Deadline/Z-2)