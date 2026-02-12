Para Sahabat James Van Der Beek Galang Dana Melalui GoFundMe Usai Perawatan Kanker

Keluarga James Van Der Beek(Instagram)

KEPERGIAN James Van Der Beek pada Rabu, 11 Februari 2026, menyisakan duka mendalam sekaligus realita pahit bagi keluarga yang ditinggalkannya. Meskipun sang aktor diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar $3 juta, perjuangan panjang melawan kanker kolorektal sejak Agustus 2023 telah menguras sumber daya finansial keluarganya.

Menanggapi situasi tersebut, para sahabat mendirikan penggalangan dana melalui laman GoFundMe. Kampanye ini ditujukan untuk membantu istrinya, Kimberly, serta keenam anak mereka yang masih kecil dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti.

Krisis Finansial dan Perjuangan Bertahan di Rumah

Laman penggalangan dana tersebut mengungkapkan bahwa selama masa sakitnya, keluarga Van Der Beek tidak hanya menghadapi beban emosional, tetapi juga tekanan finansial yang signifikan demi memberikan perawatan terbaik bagi James.

"Biaya perawatan medis James dan perjuangan panjang melawan kanker telah membuat keluarga kehabisan dana," tulis keterangan dalam laman GoFundMe tersebut. "Mereka bekerja keras agar tetap bisa tinggal di rumah mereka dan memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan serta menjaga stabilitas selama masa yang sangat sulit ini."

Hanya dalam waktu satu jam setelah diluncurkan, donasi yang terkumpul telah melampaui US$42.000 (Sekitar Rp726 juta). Kimberly, yang membagikan tautan tersebut di Instagram Stories-nya, menjelaskan inisiatif ini murni datang dari para sahabat.

"Teman-teman saya membuat tautan ini untuk mendukung saya dan anak-anak kami selama masa ini. Dengan rasa terima kasih dan hati yang hancur," ungkap Kimberly.

Melelang Kenangan Demi Pengobatan

Krisis keuangan ini sebenarnya sudah mulai terlihat sejak akhir tahun lalu. Pada Desember 2025, James Van Der Beek mengambil langkah drastis dengan melelang memorabilia pribadi dari serial Dawson's Creek untuk mendanai pengobatannya.

Barang-barang yang dilelang termasuk pakaian ikonik yang dikenakan karakternya, Dawson, pada episode pilot, serta kalung yang diberikan kepada Joey Potter (Katie Holmes) dalam episode prom. Seluruh hasil lelang digunakan untuk meringankan beban finansial akibat kanker.

"Saya telah menyimpan harta karun ini selama bertahun-tahun, menunggu waktu yang tepat... dengan semua lika-liku tak terduga yang dihadirkan hidup baru-baru ini, jelas bahwa waktunya adalah sekarang," ujar James kepada People pada November 2025 mengenai keputusannya tersebut.

James meninggalkan enam orang anak yang masih berusia sangat muda, antara 3 hingga 14 tahun. Melalui donasi yang terkumpul, diharapkan keluarga dapat menutupi biaya hidup esensial, membayar tagihan, dan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak di tengah masa berkabung ini. (Page six/Z-2)