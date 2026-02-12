Optimisme Terakhir James Van Der Beek Sebelum Berpulang di Usia 48 Tahun

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
DUNIA hiburan berduka atas kepergian aktor James Van Der Beek. Bintang serial legendaris Dawson's Creek tersebut mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu (11/2), dalam usia 48 tahun. Kepergiannya terjadi tiga tahun setelah ia pertama kali didiagnosis menderita kanker kolorektal (usus besar).
Meski berjuang melawan penyakit berat, Van Der Beek menunjukkan ketegaran luar biasa hingga akhir hayatnya. Dalam penampilan publik terakhirnya melalui wawancara televisi pada Desember 2025, ia sempat berbagi refleksi mendalam mengenai kondisi kesehatannya.
"Saya merasa jauh, jauh lebih baik daripada beberapa bulan yang lalu," ujar Van Der Beek saat itu. "Ini merupakan perjalanan yang lebih panjang dari yang pernah saya bayangkan. Ini menuntut lebih banyak dari saya, lebih banyak kesabaran, lebih banyak disiplin, lebih banyak kekuatan daripada yang saya tahu saya miliki. Saya tahu saya kuat, tapi saya tidak tahu saya sekuat ini. Namun, saya merasa baik."
Perjalanan medisnya dimulai tahun 2023. Merasa ada sesuatu yang "tidak beres" pada tubuhnya, ia memutuskan menjalani kolonoskopi, meskipun gejala yang dialaminya, seperti perubahan kebiasaan buang air besar, tidak terlihat mengkhawatirkan. Kabar buruk datang saat ia masih dalam pengaruh anestesi, dokter menyatakan ia menderita kanker kolorektal stadium 3.
"Saya merasa syok," akunya. "Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Begitu juga istri saya. Kami berkendara pulang dalam diam. Sebagian dari diri saya ingin panik. Sebagian dari diri saya ingin mengamuk. Namun kemudian bagian lain dari otak saya berkata, 'Kamu belum tahu cukup banyak tentang ini'."
Alih-alih terpuruk, Van Der Beek memilih mengubah cobaan tersebut menjadi hal positif. Ia menyebut diagnosis tersebut sebagai "pengalihan hidup" yang membuatnya lebih menghargai waktu. Ia bahkan menjadi advokat vokal bagi skrining kanker usus dini bagi orang-orang di atas usia 45 tahun.
Kehadiran keluarga menjadi sumber kekuatan utamanya. Bersama istrinya, Kimberly, ia memilih untuk jujur kepada keenam anak mereka mengenai kondisinya. Van Der Beek menyadari bahwa anak-anaknya memiliki ketahanan yang luar biasa jika diberikan kejujuran.
"Saya tidak akan hidup jika bukan karena istri saya," pujinya. "Dia benar-benar berperan sebagai perawat, suster, dan kepala rumah tangga."
Kanker, bagi Van Der Beek, adalah guru yang mengajarkannya untuk hidup di saat ini (presence). Ia mulai memperhatikan setiap makanan yang masuk ke tubuhnya dan mensyukuri momen-momen kecil yang sebelumnya sering terlewatkan.
"Saya rasa sebelum kanker, saya menganggap semua momen kecil yang indah ini sebagai bagian dari kolektif. Sekarang saya lebih mampu untuk benar-benar menetap di momen tepat tersebut. Jadi, kehadiran (di saat ini) adalah hadiah yang diberikan kanker kepada saya," pungkasnya.
James Van Der Beek meninggalkan warisan berupa karya ikonik dan pesan tentang keberanian dalam menghadapi masa-masa tersulit dalam hidup. (People/Z-2)
Kabar duka datang dari bintang Dawson's Creek, James Van Der Beek. Pasca kepergiannya, dukungan mengalir deras lewat GoFundMe untuk membantu masa depan 6 anaknya.
KABAR duka atas meninggalnya James Van Der Beek pada 11 Februari 2026 masih terasa hangat.
Kasus yang menimpa James Van Der Beek mengejutkan banyak pihak karena sang aktor dikenal sangat menjaga kebugaran tubuh.
Kepergian James Van Der Beek adalah kehilangan besar bagi dunia seni peran. Namun, warisannya akan terus hidup melalui karya-karyanya dan perjuangannya dalam meningkatkan kesadaran
Sebelum meninggal di usia 48 tahun, James Van Der Beek meninggalkan pesan menyentuh tentang cinta dan keluarga di Instagram.
James Van Der Beek meninggalkan warisan terakhir lewat serial 'Elle' dan draf memoar rahasia.
Kabar duka datang dari bintang Dawson's Creek, James Van Der Beek. Pasca kepergiannya, dukungan mengalir deras lewat GoFundMe untuk membantu masa depan 6 anaknya.
Kematian James Van Der Beek di usia 48 tahun menyoroti tren kenaikan kanker usus pada orang dewasa muda. Simak gejala "bendera merah" yang harus diwaspadai.
Perjalanan karier James Van Der Beek dari fenomena 'Dawson's Creek' hingga perjuangan melawan kanker usus di usia 48 tahun. Sebuah kisah tentang ketenaran dan keteguhan hati.
Sebelum wafat, James Van Der Beek berbagi kisah haru tentang melepas topeng 'Superman' di depan anak-anaknya demi menghadapi kanker usus bersama.
Rekan-rekan James Van Der Beek di serial Dawson's Creek berduka. Simak pesan menyentuh dari Busy Philipps hingga Chad Michael Murray untuk sang aktor.
Bintang 'Dawson's Creek' James Van Der Beek tutup usia setelah berjuang melawan kanker usus. Sang istri, Kimberly, berbagi pesan duka dan perjuangan finansial keluarga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved