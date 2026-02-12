James Van Der Beek: Sang 'Pemuja Mimpi' Televisi yang Berpulang dengan Keteguhan Hati

Headline
DUNIA hiburan kehilangan salah satu ikon remaja terbesarnya. James Van Der Beek, aktor yang melekat dengan karakter Dawson Leery, meninggal dunia pada usia 48 tahun setelah berjuang melawan kanker usus besar. Sang istri, Kimberly Van Der Beek, mengonfirmasi kabar duka ini dengan pesan menyentuh. "Ia menghadapi hari-hari terakhirnya dengan keberanian, iman, dan keanggunan."
Lahir di Connecticut, perjalanan hidup James berubah drastis di akhir era 90-an. Dalam sebuah wawancara, ia mengenang masa remajanya saat melakukan backpacking di Eropa dengan dana terbatas. "Saya tidak punya cukup uang untuk tinggal di Paris lebih dari sehari," ceritanya.
Namun, hanya dalam hitungan tahun, ia kembali ke Paris sebagai bintang besar untuk mempromosikan Dawson's Creek. Ia bahkan tidak bisa berjalan di trotoar tanpa dikerumuni massa. Serial yang tayang dari 1998 hingga 2003 ini meledak di luar ekspektasi, mengubah James menjadi idola bagi jutaan remaja.
"Kami membuat serial kecil untuk jaringan televisi yang kecil, dan kami tidak tahu itu akan meledak seperti itu," kenang kreator Kevin Williamson.
Ketenaran itu datang begitu cepat. James ingat pernah harus dievakuasi menggunakan mobil polisi hanya karena kerumunan penggemar yang tak terkendali. Namun, baginya, kekuatan Dawson's Creek terletak pada emosinya. "Serial itu tidak peduli dengan cara remaja berbicara, ia lebih peduli pada apa yang mereka rasakan," ungkapnya.
James tidak terjebak dalam satu peran. Ia mencoba mendobrak citranya melalui film Varsity Blues (1998) dan The Rules of Attraction (2002). Bahkan, ia menunjukkan sisi humorisnya dengan memerankan versi fiksi dirinya yang narsis dalam sitkom Don’t Trust the B---- in Apartment 23.
Meski kariernya tidak selalu di puncak seperti era 90-an, James tetap konsisten bekerja di berbagai serial seperti CSI: Cyber dan Pose. "Hal terpenting bagi seorang aktor adalah tetap berada dalam permainan," ujarnya pada 2013.
Pada 2020, James mengambil keputusan besar dengan memboyong istri dan keenam anaknya pindah dari Hollywood ke sebuah ranc di Texas. Keputusan ini diambil setelah serangkaian cobaan hidup, dua kali keguguran yang dialami Kimberly, kekalahan di Dancing With the Stars, hingga wafatnya sang ibunda.
Meski didiagnosis kanker sejak Agustus 2023, ia baru membagikannya ke publik pada November 2024 untuk meningkatkan kesadaran akan deteksi dini. Di akhir hayatnya, kondisi finansial keluarga sempat terguncang akibat biaya medis yang masif, hingga sahabat-sahabatnya menggalang dana melalui GoFundMe.
Salah satu momen paling mengharukan terjadi pada September 2025, saat para pemain Dawson's Creek berkumpul di New York untuk acara amal bagi James. Meski ia terlalu lemah untuk hadir, James mengirimkan pesan video yang penuh syukur.
"Semua cinta yang seharusnya diarahkan kepada saya, justru diarahkan kepada keluarga saya. Itu adalah salah satu momen terindah yang pernah saya saksikan," ungkap James mengenai sambutan luar biasa bagi istri dan anak-anaknya di acara tersebut.
James Van Der Beek pergi meninggalkan warisan abadi sebagai sosok yang jujur, baik dalam seni peran maupun dalam menghadapi kenyataan hidup yang paling pahit sekalipun. (Page Six/Z-2)
