Dawson's Creek(imdb)

KEPERGIAN James Van Der Beek pada usia 48 tahun meninggalkan lubang besar di hati para sahabatnya. Rekan-rekan dari serial drama remaja ikonik era 90-an, Dawson’s Creek, memberikan penghormatan terakhir bagi sang aktor yang meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker kolorektal stadium tiga.

Van Der Beek, yang memerankan sosok Dawson Leery selama enam musim, dikenal memiliki hubungan erat dengan lawan mainnya seperti Katie Holmes, Joshua Jackson, dan Michelle Williams. Namun, salah satu ungkapan duka paling menyentuh datang dari Busy Philipps, pemeran Audrey Liddell.

Pesan Penuh Haru dari Sahabat

Melalui unggahan di Instagram, Philipps menyatakan betapa hancur hatinya kehilangan sahabat lama yang telah bekerja bersamanya di berbagai proyek selama bertahun-tahun.

"Hati saya sangat terluka untuk kita semua hari ini... setiap orang yang mengenal James dan mencintainya," tulis Philipps. "Namun, saya sangat terpukul untuk istrinya yang luar biasa, Kimberly, dan enam anak mereka yang ajaib. James Van Der Beek adalah satu di antara miliaran dan dia akan selamanya dirindukan. Saya hanya merasa sangat, sangat sedih. Dia adalah teman saya, saya mencintainya, dan saya sangat bersyukur atas persahabatan kami selama bertahun-tahun ini."

Aktor Chad Michael Murray, yang pernah tampil di musim kelima, juga menyampaikan simpatinya di kolom komentar pernyataan resmi keluarga. Menurutnya, James adalah sosok "raksasa" yang karya dan kemanusiaannya menginspirasi banyak orang untuk menjadi lebih baik.

Perjuangan yang Teramat Berat

James Van Der Beek mulai berjuang melawan kanker sejak Agustus 2023, namun baru mengungkapkannya kepada publik pada November 2024. Perjuangan medis ini tidaklah mudah; sang aktor bahkan sempat melelang memorabilianya dari Dawson's Creek untuk membantu mendanai pengobatannya.

Michelle Williams sempat mengorganisir acara reuni dan amal F Cancer pada September 2025 sebagai bentuk dukungan bagi James. Meski tidak bisa hadir secara fisik karena kondisi kesehatan yang menurun, James sempat muncul secara virtual untuk menyapa para pemeran lainnya, termasuk Lin-Manuel Miranda yang saat itu menggantikan posisinya dalam pembacaan naskah pilot.

Rapport yang Tak Pernah Pudar

Hingga bulan-bulan terakhirnya, James tetap memuji rekan-rekan kerjanya tersebut. Baginya, mereka bukan sekadar teman lama, melainkan keluarga yang terus tumbuh bersama.

"Dulu saya sering mengatakan ini seperti orang-orang yang bersekolah di SMA yang sama dengan Anda," ungkap James dalam sebuah wawancara pada Agustus 2025. "Anda berkumpul kembali, dan tak lama kemudian, muncul ritme serta hubungan alami. Namun yang benar-benar menyenangkan adalah bagaimana hubungan itu telah berubah. Kami semua telah menjalani begitu banyak hal dalam hidup, dan bisa menemukan kembali betapa kerennya mereka, di situlah letak kegembiraan yang sesungguhnya."

James Van Der Beek pergi dengan meninggalkan warisan berupa karya yang abadi dan persahabatan yang kuat yang melampaui layar televisi. (Page Six/Z-2)