James Van Der Beek Meninggal Dunia, Sang Istri Ungkap Pesan Menyentuh dan Kondisi Keluarga

KABAR duka datang dari dunia hiburan Hollywood. Aktor James Van Der Beek, yang dikenal luas lewat perannya dalam serial Dawson's Creek, meninggal dunia pada Rabu (11/2) pagi, di usia 48 tahun. Kepergian sang aktor dikonfirmasi langsung istrinya, Kimberly Van Der Beek, melalui unggahan emosional di media sosial.
"James meninggal dengan damai pagi ini," tulis Kimberly. Ia menambahkan bahwa suaminya menghadapi hari-hari terakhirnya dengan penuh keberanian, iman, dan keanggunan. Kimberly juga meminta privasi bagi keluarganya, termasuk keenam anak mereka, saat mereka berduka atas kehilangan sosok suami, ayah, dan sahabat tercinta.
Di balik ketegaran tersebut, keluarga Van Der Beek rupanya menghadapi tantangan berat. Kimberly membagikan tautan GoFundMe yang digalang oleh kerabat dekat untuk membantu biaya hidup dan pendidikan anak-anak mereka.
Laporan dalam penggalangan dana tersebut mengungkapkan bahwa biaya perawatan medis yang sangat besar selama bertahun-tahun telah menguras tabungan keluarga. Saat ini, mereka berjuang keras agar tetap bisa mempertahankan rumah tinggal dan menjaga stabilitas pendidikan anak-anak di masa sulit ini.
James Van Der Beek pertama kali didiagnosis menderita kanker kolorektal tahun 2023, namun baru mengungkapkannya ke publik pada November 2024. Dalam perjalanannya, James sering merefleksikan bagaimana penyakit ini mengubah sudut pandangnya terhadap hidup.
"Dia sangat luar biasa. Dia benar-benar mengajari saya apa itu cinta tanpa syarat," ujar James mengenai dukungan istrinya dalam wawancara di Good Morning America. "Saya adalah seseorang yang di masa lalu selalu mencoba melakukan segalanya untuk semua orang dan tidak pernah meminta bantuan sendiri. Kondisi ini menempatkan saya di posisi di mana saya harus meminta bantuan, dan berkah indahnya adalah melihat betapa banyak orang dalam hidup saya yang hadir membantu."
Hingga akhir tahun 2025, James tetap menunjukkan optimisme. Ia mengaku merasa lebih kuat dari yang ia bayangkan sebelumnya, meskipun ia mengakui bahwa menerima diagnosis tersebut awalnya membuatnya berada dalam kondisi syok.
"Kanker itu, saya menyebutnya sebagai pekerjaan penuh waktu," ungkapnya dalam wawancara Today pada Juli 2025. "Saya hanya sedang dalam perjalanan. Ini adalah sebuah proses, dan mungkin akan menjadi proses seumur hidup saya."
James juga sempat menekankan pentingnya untuk memperlambat ritme hidup dan memprioritaskan istirahat sebagai bagian dari tugas barunya dalam melawan penyakit. Kini, sang aktor telah menyelesaikan tugasnya, meninggalkan warisan keteguhan hati bagi keluarga dan para penggemarnya. (People/Z-2)
