Momen Terakhir yang Dibagikan Alfonso Ribeiro untuk James Van Der Beek

Alfonso Ribeiro(Dok Instagram )

KABAR duka atas meninggalnya James Van Der Beek pada 11 Februari 2026 masih terasa hangat. Aktor yang dikenal luas lewat serial remaja era 90-an itu wafat di usia 48 tahun setelah berjuang melawan kanker kolorektal. Di tengah gelombang ucapan belasungkawa, satu unggahan dari sahabatnya langsung menyita perhatian publik.

Alfonso Ribeiro membagikan foto yang ia sebut sebagai momen terakhir bersama Van Der Beek. Unggahan itu diposting sehari setelah kabar kematian sang aktor dikonfirmasi. Dalam foto tersebut, keduanya terlihat berdekatan di ranjang rumah sakit. Potret itu diambil oleh istri Van Der Beek, Kimberly.

Ribeiro menulis bahwa foto tersebut diambil hanya beberapa menit sebelum ia mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. “My last moment was making him laugh one last time. I really miss him already,” tulisnya dalam keterangan foto. Kalimat itu langsung dikutip banyak media dan beredar luas di media sosial.

I Really Miss Him Already

Dilansir dari People, Ribeiro menggambarkan Van Der Beek sebagai sosok sahabat sejati dan seperti saudara. Ia juga menegaskan betapa dalam hubungan mereka, bukan sekadar rekan kerja di industri hiburan.

Ribeiro sendiri dikenal publik sebagai pembawa acara Dancing With the Stars dan aktor yang telah lama malang melintang di televisi Amerika. Namun dalam unggahan itu, ia tampil bukan sebagai figur publik, melainkan sebagai teman yang kehilangan.

E! Online turut menyoroti pernyataan Ribeiro yang menyebut dirinya beruntung bisa berada di sisi Van Der Beek di saat-saat terakhir. Ia juga diketahui menjadi ayah baptis salah satu anak Van Der Beek, yang memperlihatkan kedekatan hubungan mereka di luar layar.

Respons Publik dan Selebritas

Unggahan tersebut langsung dipenuhi komentar dari rekan selebritas dan penggemar. Banyak yang menyebut foto itu sebagai potret persahabatan yang nyata, tanpa dramatisasi berlebihan. Tidak sedikit yang mengaku ikut tersentuh karena momen terakhir mereka diisi dengan tawa, bukan tangis.

Di tengah derasnya berita selebritas yang sering terasa sensasional, unggahan ini terasa emosional. Ribeiro tidak mencoba merangkai kata puitis. Ia hanya menyampaikan kehilangan apa adanya. (E-4)