Unggahan Haru James Van Der Beek untuk Putrinya Sebelum Wafat

AKTOR legendaris pemeran Dawson's Creek, James Van Der Beek, meninggal dunia pada usia 48 tahun. Kepergian sang aktor dikonfirmasi istrinya, Kimberly, pada Rabu (11/2). Di tengah suasana duka, publik menyoroti unggahan terakhir James di media sosial yang menjadi simbol kasih sayangnya yang mendalam terhadap keluarga.
Pada Minggu, 25 Januari, James mengunggah foto dirinya sedang memeluk putrinya, Annabel, untuk merayakan ulang tahun sang buah hati yang kebetulan jatuh pada hari yang sama dengan ulang tahun ayah James. Dalam takarir yang emosional, James merefleksikan kemiripan sifat antara sang ayah dan putrinya.
"Ayah saya dan putri saya merayakan ulang tahun yang sama hari ini. Awalnya, saya mengira hanya itu kesamaan mereka, mereka tampak sangat berbeda bagi saya," tulis sang aktor. "Namun seiring perkembangan kalian berdua, dan semakin kalian menunjukkan jati diri, saya bisa mengenali hati yang terbuka, hangat, penuh kasih, dan lembut yang sama."
James juga memuji kreativitas dan dedikasi keduanya dalam mencintai orang-orang terdekat. Ia merasa takjub bagaimana mereka tetap bisa menjaga hati yang tulus di tengah dunia yang pelik.
James Van Der Beek didiagnosis menderita kanker kolorektal stadium 3 pada 2023, namun baru mengungkapkan kabar tersebut kepada publik pada November 2024. Saat itu, ia menyatakan telah menjalani langkah-langkah penanganan dengan dukungan penuh dari keluarga besarnya.
Meski kondisi kesehatannya naik-turun hingga membuatnya absen dalam acara amal reuni Dawson's Creek pada September 2025, James tetap menunjukkan optimisme. Dalam wawancara terakhirnya dengan Craig Melvin di acara Today yang tayang Desember lalu, ia sempat berbagi kabar positif mengenai kekuatannya.
"Saya merasa jauh, jauh lebih baik daripada beberapa bulan lalu. Ini telah menjadi perjalanan yang lebih panjang dari yang pernah saya bayangkan. Ini menuntut lebih banyak dari saya, lebih banyak kesabaran, lebih banyak disiplin, lebih banyak kekuatan daripada yang saya tahu saya miliki. Saya tahu saya kuat, saya tidak tahu saya sekuat ini. Namun, saya merasa baik," ungkap James.
Kini, James meninggalkan istrinya, Kimberly, dan enam orang anak mereka, Olivia, 15, Joshua, 13, Annabel, 12, Emilia, 9,5, Gwendolyn, 7, dan Jeremiah, 4. Unggahan terakhirnya akan terus dikenang sebagai bukti dedikasinya sebagai seorang ayah yang penuh kasih hingga akhir hayatnya. (People/Z-2)
