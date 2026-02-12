Headline
DUNIA hiburan internasional berduka atas kepergian aktor James Van Der Beek. Bintang yang dikenal luas lewat peran ikoniknya dalam drama remaja Dawson’s Creek ini meninggal dunia pada usia 48 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker usus.
Kabar duka ini disampaikan langsung oleh pihak keluarga melalui pernyataan resmi di media sosial sang aktor.
"James David Van Der Beek yang kami cintai telah berpulang dengan tenang pagi ini," tulis pihak keluarga. "Ia menghadapi hari-hari terakhirnya dengan keberanian, iman, dan keanggunan."
Van Der Beek pertama kali didiagnosis menderita kanker usus pada paruh kedua tahun 2023. Namun, ia baru membagikan kabar tersebut kepada publik pada November 2024. Penyakitnya telah mencapai stadium tiga, yang berarti sel kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya.
Dalam sebuah wawancara dengan Business Insider, ayah enam anak ini sempat menceritakan awal mula kecurigaannya. Ia merasakan adanya perubahan pada sistem pencernaannya, gejala umum kanker usus. Awalnya, ia mencoba berhenti mengonsumsi kopi untuk melihat apakah kondisinya membaik, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjalani tes pemindaian.
Selama masa perawatan, Van Der Beek mengakui bahwa momen terberatnya adalah saat ia merasa kehilangan identitas diri.
"Semua hal indah yang saya cintai, yang saya gunakan untuk mendefinisikan diri saya, sebagai seorang ayah, pencari nafkah, seorang suami, semuanya seolah terenggut, atau setidaknya terhenti," ungkapnya. "Saya harus duduk diam dan bertanya, 'Lalu, siapa saya?' Dan jawabannya adalah, 'Saya tetaplah sosok yang layak untuk dicintai'."
Meski sedang menjalani pengobatan, Van Der Beek tetap aktif bekerja dan menyuarakan pentingnya deteksi dini kanker usus. Baginya, berbagi pengalaman adalah cara untuk menolong orang lain agar tidak mengalami hal yang sama.
Nama James Van Der Beek meroket di akhir era 90-an. Perannya sebagai Dawson Leery dalam Dawson’s Creek (1998–2003) menjadikannya salah satu wajah paling populer di televisi. Tak hanya itu, ia juga membintangi film cult classic seperti Varsity Blues (1999) dan tampil apik dalam serial komedi Don’t Trust the B---- in Apartment 23.
Bahkan di tahun terakhirnya, ia tetap produktif dengan membintangi komedi Overcompensating di Prime Video. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekannya di Dawson’s Creek, termasuk Katie Holmes dan Michelle Williams, yang baru-baru ini menggelar acara amal "F Cancer" sebagai bentuk penghormatan bagi perjuangan sang aktor. (BBc/Z-2)
