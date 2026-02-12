Headline
WAFATNYA James Van Der Beek di usia 48 tahun memicu gelombang nostalgia bagi generasi yang tumbuh besar bersama drama Dawson’s Creek. Namun, mengenang Van Der Beek hanya melalui peran Dawson Leery adalah sebuah penyederhanaan terhadap bakat besarnya. Sepanjang kariernya, ia justru membuktikan diri sebagai aktor yang mampu menghancurkan "kotak" popularitas yang sempat mengurungnya.
Dawson’s Creek karya Kevin Williamson bukan sekadar drama remaja biasa; serial ini adalah standar bagi tayangan sejenis di masanya. Karakter Dawson yang diperankan Van Der Beek bertugas menjadi pusat moral cerita. Tantangannya berat, menjadi karakter yang baik sering kali dianggap membosankan. Seiring berjalannya musim, penonton mulai jengah dengan keluguan Dawson yang dianggap terlalu datar.
Bagi banyak aktor, terjebak dalam satu peran ikonik seperti ini bisa menjadi akhir karier. Namun, Van Der Beek menggunakan reputasi tersebut sebagai batu loncatan untuk melakukan hal yang sama sekali berbeda.
Bahkan saat Dawson’s Creek masih mengudara, Van Der Beek mulai mengeksplorasi sisi gelapnya. Dalam film The Rules of Attraction (2002), ia mengambil peran ekstrem sebagai pengedar narkoba yang dingin dan tak bermoral. Ia tampak jauh lebih menikmati peran sebagai "Anti-Dawson" daripada karakter yang membesarkan namanya.
Transformasi paling brilian terjadi pada 2012 melalui serial Don’t Trust the B---- in Apartment 23. Di sana, ia memerankan versi fiksi dari dirinya sendiri: seorang aktor yang sangat narsis, terobsesi pada ketenaran masa lalu, dan rela melakukan apa saja untuk kembali ke puncak.
Dibutuhkan tingkat kedewasaan dan rasa percaya diri yang tinggi bagi seorang aktor untuk mampu mengolok-olok citra dirinya sendiri dengan begitu tajam di depan publik. Penampilan ini membuktikan bahwa Van Der Beek bukan sekadar aktor "produk industri", melainkan seniman yang memiliki kontrol penuh atas persona publiknya.
Keberaniannya bereksperimen juga terlihat saat ia muncul di The Eric Andre Show pada 2013, sebuah momen surealis yang hingga kini dianggap sebagai salah satu titik tertinggi serial tersebut. Kebingungan tenang yang ia tunjukkan di tengah kekacauan acara tersebut menunjukkan kecerdasan aktingnya yang luar biasa.
James Van Der Beek berhasil menempuh spektrum peran yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat. Ia memulai sebagai wajah dari idealisme remaja dan berakhir sebagai sosok yang dihormati karena kemampuannya menertawakan diri sendiri dan industri yang membesarkannya. Ia bukan hanya Dawson; ia adalah aktor yang jauh lebih besar dari sekadar satu peran legendaris. (The Guardian/z-2)
