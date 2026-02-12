Kejujuran James Van Der Beek: Cara Sang Aktor Bicara Kanker pada 6 Anaknya

James Van Der Beek bersama istri dan keenam anaknya(Instagram)

BAGI mendiang James Van Der Beek, tantangan terberat saat didiagnosis kanker kolorektal stadium tiga bukanlah prosedur medis yang rumit, melainkan bagaimana menyampaikan kabar tersebut kepada enam orang anaknya. Sang aktor, yang wafat pada 11 Februari 2026, meninggalkan warisan berharga tentang ketegaran dan kejujuran di tengah kerapuhan.

Dalam wawancara terakhirnya, bintang Dawson's Creek ini mengaku sempat terjebak dalam keinginan untuk menjadi sosok "Superman" bagi keluarganya. Sebagai kepala rumah tangga, ia terbiasa menjadi pusat kendali, mulai dari memperbaiki pompa air hingga mengurus dekorasi hari raya.

"Saya ingin melindungi mereka agar tidak melihat saya dalam rasa sakit atau stres. Saya ingin menjadi Superman, Ayah Super," ungkap James. "Namun kemudian Anda menyadari bahwa ketangguhan (resilience) bukan hanya sesuatu yang anak-anak miliki dan bisa mereka bangun, tetapi itu adalah hal terbaik bagi mereka."

Kejujuran sebagai Kunci

James dan istrinya, Kimberly, memilih pendekatan yang sangat transparan kepada keenam anak mereka. Olivia, 15, Joshua, 13, Annabel, 12, Emilia, 9, Gwen, 7, dan Jeremiah, 4. Ia percaya anak-anak memiliki intuisi yang tajam untuk merasakan jika sang ayah sedang mengalami hari yang berat.

James menyarankan kepada para orangtua yang menghadapi situasi serupa untuk tidak takut menunjukkan sisi manusiawi mereka. Ia membiarkan anak-anaknya ikut serta dalam perjalanan medisnya, mulai dari sekadar membuatkan teh hingga memberikan dukungan emosional yang tulus.

"Anak-anak memang merasa takut, itu wajar. Namun mereka sangat suportif, penyayang, dan lembut," kenangnya. Bahkan di tengah suasana haru, James sempat bercanda tentang usahanya membujuk anak-anaknya agar berhenti menyebut penyakitnya sebagai "kanker bokong".

Momen Tak Terlupakan di Panggung Reuni

Dukungan keluarga Van Der Beek terlihat nyata pada acara reuni Dawson's Creek di New York City, September 2025 lalu. Meski James tidak dapat hadir secara fisik karena kondisi kesehatan, Kimberly dan keenam anaknya hadir menyapa penggemar.

Puncak emosional terjadi saat anak-anak James naik ke panggung Richard Rodgers Theatre. Putri sulungnya, Olivia, memulai nyanyian lagu tema ikonik “I Don’t Want to Wait” karya Paula Cole sendirian, sebelum akhirnya diikuti oleh Emilia dan seluruh pemeran lainnya. Momen tersebut menjadi simbol bahwa meski sang ayah sedang berjuang, semangatnya tetap hidup melalui keberanian anak-anaknya.

Melalui perjalanannya, James Van Der Beek berulang kali menekankan satu pesan penting kepada publik: jangan menunda pemeriksaan kesehatan.

"Ada banyak keindahan yang muncul dari perjalanan ini, tapi saya ingin menyelamatkan semua orang dari pengalaman ini. Itulah mengapa saya katakan: lakukan skrining," pungkasnya. (People/Z-2)