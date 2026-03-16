Salurkan 1.580 Paket Sembako Lewat Program CSR Ramadan

BULAN Ramadan kerap dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar wilayah operasional. Selain menjadi momen berbagi, kegiatan sosial tersebut juga menjadi bagian dari program keberlanjutan perusahaan. Hal ini dilakukan oleh Paramount Land melalui program bakti sosial Ramadan yang digelar di kawasan Paramount Petals dan Paramount Gading Serpong pada Maret 2026.

Melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut, perusahaan menyalurkan bantuan berupa 1.280 paket sembako bagi masyarakat prasejahtera di sekitar Paramount Petals serta 300 paket sembako bagi warga di sekitar Paramount Gading Serpong.

Direktur Paramount Land, Norman Daulay mengatakan, kegiatan bakti sosial Ramadan merupakan program CSR yang rutin diselenggarakan perusahaan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat.

“Program Bakti Sosial Ramadan merupakan kegiatan CSR yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Paramount Gading Serpongd an Paramount Petals sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus tanda kasih perusahaan kepada masyarakat di bulan suci Ramadan,” ujar Norman dalam keterangan resmi, Senin (16/3).

Selain penyaluran bantuan sembako, perusahaan juga menggelar kegiatan buka puasa bersama di empat masjid yang berada di Desa Cukanggalih dan Desa Kadu pada 3-4 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut, perusahaan membagikan takjil dan makanan berbuka kepada masyarakat setempat. Pada kesempatan yang sama, perusahaan juga menyalurkan 200 paket peralatan ibadah kepada anak yatim piatu sebagai bagian dari kegiatan sosial Ramadan.

Norman menjelaskan program CSR yang dijalankan perusahaan berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Melalui tiga pilar tersebut, perusahaan berupaya menghadirkan berbagai program sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Selain kegiatan Ramadan, perusahaan juga mendukung berbagai program sosial yang dijalankan pemerintah daerah, salah satunya melalui kegiatan edukasi lingkungan yang digelar pada Februari 2026 bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Tangerang.

Melalui kegiatan edukasi tersebut, perusahaan berharap dapat meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Paramount Land menilai program CSR yang dijalankan melalui Paramount Petals dan Paramount Gading Serpong merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Melalui berbagai inisiatif sosial tersebut, perusahaan berupaya mendukung pembangunan berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah di sekitar kawasan pengembangan. (E-4)