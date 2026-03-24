Kolaborasi Salurkan 100 Paket Sembako di Sumbar

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) Bersama OK OCE FOREVER Sumatera Barat (OOF Sumbar) menyalurkan sembako gratis kepada masyarakat kaum Duafa, janda, fakir miskin, dan UMKM di Jorong Patai Nagari Padang Magek, Tanah Datar, Sumatra Barat, pada beberapa waktu lalu. Sebanyak 100 paket sembako disalurkan, antara lain berisi 3 kilogram beras premium, 1 liter minyak goreng, 1 Botol sirup dan 0,5 kilogram gula pasir.
Founder YIS, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama kaum Duafa, janda, fakir miskin dan UMKM. Ia menambahkan, tujuan kegiatan ini tak hanya berbagi, tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama sekaligus menjalin silaturahmi.
"Senyatanya sebagian dari harta kita adalah milik mereka (duafa dan anak Yatim). Karena itu sudah sepantasnya kita berbagi, apalagi di bulan Syawal ini," ungkap Sandiaga dalam siaran tertulis pada Selasa (24/3).
Terpisah, Ketua OOF Sumbar, Dodi menyampaikan terima kasih kepada Sandiaga Uno dan YIS yang telah memberi dukungan penuh terhadap program Ramadan Peduli, Berbagi Sembako Berbagi Berkah untuk warga Jorong Patai. Bantuan ini, sambung dia, sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat harga sembako mengalami kenaikan sejak Ramadan hingga Lebaran.
"Melihat dari antusiasnya warga masyarakat, kami sebagai pelaksana kegiatan sekaligus perpanjang tangan dari YIS ikut merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Untuk Bapak Sandiaga Uno dan keluarga, semoga amal ibadah beliau diterima dan dibalas dengan berlipat ganda, dimudahkan segala urusan. Amiiin," ungkap Dodi.
Apresiasi juga disampaikan para penerima manfaat, di antaranya Aldefi yang merasa terbantu dengan bantuan sembako yang diberikan.
"Alhamdulillah yal Allah, program ini sangat kami butuhkan, sangat membantu kami. Semoga Bapak Sandi Uno diberi kelapangan dan amal ibadah beliau dibalas berlipat ganda. Amiiin," ungkap Aldefi.
Hal senada disampaikan Ibu rumah tangga, Fitri dan Mona. Keduanya menyampaikan terima kasih atas bantuan sembako yang telah dioberikan kepada masyarakat.
"Terima kasih Bapak Sandi Uno atas bantuannya, semoga Bapak dan keluarga selalu dibawah lindungan-Nya dan diberi kesehatan selalu. Amiiin," sebut Fitri.
"Alhamdulillah ini program-program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kami mendoakan semoga Bapak Sandi Uno dan keluarga dan pengurus Yayasan Indonesia Setara selalu diberi kemudahan. Amiin," tutur Mona. (E-4)
Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Bank Mandiri menyalurkan sebanyak 2.000 paket sembako.
Kegiatan sosial selama bulan Ramadan 2026 kembali digelar untuk membantu masyarakat melalui penyaluran berbagai bantuan kepada warga di sejumlah daerah.
BULAN Ramadan kerap dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar wilayah operasional.
Program ini menyalurkan 450 paket santunan yang terdiri dari 300 paket sembako, serta 150 paket alat tulis sekolah (ATK) beserta susu dan makanan ringan.
DAAZ Group menebar berkah di bulan suci Ramadan dengan menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah operasional perusahaan
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) berkolaborasi dengan Majelis Taklim Darratun Nasihin menggelar kegiatan santunan bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.
Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk bazar sembako murah yang berlangsung di Jalan Pisangan Baru, tepatnya di belakang SDN 11 Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, pada Selasa (17/3).
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama SKIES Indonesia menggelar Workshop Baking Takjil Viral di Aula Kelurahan Jatisampurna, Bekasi pada Kamis (12/3) lalu.
Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menekankan pentingnya kemampuan adaptasi, kolaborasi, serta kreativitas bagi dunia usaha dalam menghadapi perubahan ekonomi.
BUKA peluang usaha, Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Gebrakan Anak Negeri (GAN) menggelar workshop baking kue Lebaran di Mall Basura, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu (11/3).
