Sambut Lebaran, Berbagi dengan Warga Pulau Seribu

Ilustrasi(Dok YIS)

YAYASAN Indonesia Setara (YIS) berkolaborasi dengan Majelis Taklim Darratun Nasihin menggelar kegiatan santunan bagi masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Mengusung tema 'Menjangkau yang Jauh, Menguatkan Ukhuwah', kegiatan ini menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat sekaligus memperkuat nilai persaudaraan di bulan suci Ramadan.

Program ini tidak hanya berfokus pada bantuan materiil, tetapi juga memberikan penguatan mental dan spiritual bagi para penerima manfaat.

Selain santunan, kegiatan diisi dengan tausiyah serta kebersamaan dalam iftar yang menambah kekhidmatan suasana.

Founder YIS, Sandiaga Uno, menyampaikan Ramadan menjadi momentum untuk menghadirkan keberkahan melalui kebersamaan.

“Kegiatan ini menghadirkan suasana religius yang syahdu melalui kebersamaan iftar, sekaligus meringankan beban 100 mustahik melalui santunan yang layak,” ujarnya dalam siaran tertulis pada Jumat (20/3).

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat solidaritas umat.

“Selain itu, penguatan spiritual melalui tausiyah menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan mental dan kebahagiaan menjelang Lebaran,” kata dia.

Terpisah, Ketua Majelis Taklim Darratun Nasihin, Setiawati mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian di bulan Ramadan yang sarat dengan nilai berbagi.

“Kami berharap bantuan sembako yang diberikan kepada 100 penerima manfaat dapat meringankan kebutuhan dan menjadi berkah bagi semua pihak,” tuturnya.

Sementara itu, Pembina Majelis Taklim Darratun Nasihin, Noval Abuzarr menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin.

Menurut dia, kegiatan tersebut memberikan dampak nyata, tidak hanya dari sisi material, tetapi juga dalam mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat gotong royong.

“Kegiatan ini memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat, terlebih di bulan suci Ramadhan. Kami berharap sinergi antara yayasan, majelis taklim, dan masyarakat dapat terus berlanjut ke depannya,” ujarnya. (E-4)