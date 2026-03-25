Pasca Lebaran 2026, Harga Cabai Rawit di Palu Tembus Rp140 Ribu per Kilogram

Pedagang cabai rawit di Palu.(Dok. MI)

HARGA cabai rawit di pasaran Kota Palu, Sulawesi Tengah mengalami kenaikan signifikan pasca Lebaran 2026. Berdasarkan pantauan di pasar Tradisional Inpres Manonda Palu, harganya kini mencapai Rp140 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp90 ribu per kilogram. Angka ini jauh di atas harga normal sebelum Lebaran.

Salah seorang pedagang, Hikmah mengaku, kenaikan harga dipicu oleh menipisnya stok yang masuk ke pasar setelah Lebaran 2026. Ia menyebut, distribusi yang belum sepenuhnya pulih ikut memengaruhi pasokan di tingkat pedagang.

“Stok cabai sekarang mulai berkurang setelah Lebaran, jadi harga ikut naik,” tegasnya, Rabu (25/3).

Pedagang lainnya, Ahmad Sarif, menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan, tingginya permintaan masyarakat membuat pedagang menyesuaikan harga jual.

“Permintaan masih tinggi, sementara barang terbatas, jadi harga kami naikkan,” tandasnya.

Para pedagang berharap, pasokan segera kembali normal agar harga dapat berangsur stabil. Mereka menilai kelancaran distribusi dari daerah pemasok menjadi kunci utama.

Sementara itu, masyarakat diimbau untuk berbelanja secara bijak guna menyiasati harga yang masih tinggi setelah Lebaran. (H-3)