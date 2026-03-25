Pasca Lebaran 2026, Harga Cabai Rawit di Palu Tembus Rp140 Ribu per Kilogram

Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
HARGA cabai rawit di pasaran Kota Palu, Sulawesi Tengah mengalami kenaikan signifikan pasca Lebaran 2026. Berdasarkan pantauan di pasar Tradisional Inpres Manonda Palu, harganya kini mencapai Rp140 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp90 ribu per kilogram. Angka ini jauh di atas harga normal sebelum Lebaran.
Salah seorang pedagang, Hikmah mengaku, kenaikan harga dipicu oleh menipisnya stok yang masuk ke pasar setelah Lebaran 2026. Ia menyebut, distribusi yang belum sepenuhnya pulih ikut memengaruhi pasokan di tingkat pedagang.
“Stok cabai sekarang mulai berkurang setelah Lebaran, jadi harga ikut naik,” tegasnya, Rabu (25/3).
Pedagang lainnya, Ahmad Sarif, menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan, tingginya permintaan masyarakat membuat pedagang menyesuaikan harga jual.
“Permintaan masih tinggi, sementara barang terbatas, jadi harga kami naikkan,” tandasnya.
Para pedagang berharap, pasokan segera kembali normal agar harga dapat berangsur stabil. Mereka menilai kelancaran distribusi dari daerah pemasok menjadi kunci utama.
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk berbelanja secara bijak guna menyiasati harga yang masih tinggi setelah Lebaran. (H-3)
Iwwadh adalah tradisi silaturahmi komunitas Arab pada hari kedua Idul Fitri yang diisi kunjungan, doa, berbagi, dan hiburan khas Timur Tengah.
Indonesia Air Asia menyalurkan donasi Rp13 miliar melalui kampanye #ToIndonesiaWithLove untuk mendukung pemulihan sosial masyarakat Palu pascagempa dan tsunami 2018.
Pemprov Sulteng menggelar pasar murah di delapan titik selama Ramadan untuk memudahkan warga memperoleh bahan pokok serta menstabilkan harga.
TIM Opsnal Polsek Palu Barat mengungkap kasus pencurian besi bracing tower milik PT PLN (Persero) ULTG Palu di sepanjang Span Silae, Kabupaten Donggala.
Pesawat China Southern Airlines disewa untuk terbang menghubungkan dua kota di provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan Jakarta dan Guangzhou, China.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
AKSI unjuk rasa yang digelar Serikat Buruh Industri Morowali Indonesia (SBIMI) di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Langkah sistematis dalam menerapkan prosedur keselamatan dinilai menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak dasar tenaga kerja.
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved