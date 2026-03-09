Air Asia Salurkan Donasi Rp13 Miliar untuk Pemulihan Sosial Pasca-Bencana Palu

Dana yang terkumpul digunakan untuk menjalankan berbagai program pemulihan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak bencana.(MI/Taufan)

INDONESIA Air Asia menyalurkan donasi sekitar Rp13 miliar untuk mendukung pemulihan sosial masyarakat Palu, Sulawesi Tengah, pascabencana gempa dan tsunami 2018.

Donasi tersebut dihimpun melalui kampanye #ToIndonesiaWithLove yang diluncurkan Air Asia Foundation. Program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan Yayasan Arkom Indonesia untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis komunitas di wilayah terdampak.

Dana yang terkumpul digunakan untuk menjalankan berbagai program pemulihan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Indonesia Air Asia Captain Achmad Sadikin Abdurachman mengatakan program tersebut mencakup berbagai upaya penguatan komunitas.

“Program ini mencakup pembangunan hunian tahan gempa, penyusunan perencanaan desa pesisir, serta penguatan pusat komunitas sebagai bagian dari pemulihan sosial masyarakat,” kata Achmad, Senin (9/3).

Selain pelaksanaan program pemulihan, Air Asia Foundation juga mendukung dokumentasi pembelajaran dari kegiatan tersebut. Yayasan Arkom Indonesia merangkum pengalaman dan praktik pemulihan dalam buku dokumenter berjudul Pilah, Pilih, Pulih yang diluncurkan pada 6 Maret 2026.

Buku tersebut memuat pengalaman pemulihan masyarakat dan pendekatan rekonstruksi berbasis komunitas yang dijalankan selama program berlangsung.

Indonesia Air Asia menyatakan komitmen tersebut merupakan bagian dari perjalanan perusahaan bersama masyarakat Palu dalam mendukung pemulihan sosial sekaligus memperkuat ketahanan komunitas.

Sebelumnya, Indonesia Air Asia juga mengoperasikan penerbangan perdana rute Surabaya–Makassar–Palu. Rute tersebut memperkuat konektivitas antara Pulau Jawa dan Sulawesi serta menambah pilihan perjalanan bagi masyarakat.

Penumpang dapat transit di Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke sejumlah kota lain di Sulawesi seperti Palu, Kendari, dan Luwuk. (TB/I-1)