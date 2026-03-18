Bazar Sembako Murah Digelar, Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Berbagi Berkah

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DALAM upaya membantu meringankan beban masyarakat menjelang Lebaran, Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS) menyelenggarakan program Ramadan Peduli.
Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk bazar sembako murah yang berlangsung di Jalan Pisangan Baru, tepatnya di belakang SDN 11 Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, pada Selasa (17/3).
Pendiri YIS, Sandiaga Salahuddin Uno, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Hal ini dilakukan mengingat harga bahan pokok biasanya mengalami kenaikan saat mendekati Lebaran, sementara kebutuhan masyarakat turut meningkat.
"Momen ini berulang setiap tahun, karena itu dengan adanya bazar sembako murah ini kita berharap bisa bikin emak-emak sumringah," ungkap Sandiaga Uno dalam siaran tertulis pada Rabu (18/3).
Selain bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, bazar ini juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan.
"Memang jelang Lebaran begini apa-apa (Harga sembako) sekarang naik, dengan adanya bazar sembako murah ini diharapkan juga bisa menginspirasi untuk beramal baik," ungkap Sandiaga Uno.
"Semua bisa saling berbagi, khususnya kepada mereka yang membutuhkan," tambahnya.
Acara yang mengusung tema 'Ramadan Peduli: Berbagi Sembako, Berbagi Berkah' ini mendapat respons positif dari warga setempat.
Perwakilan Ketua RT/RW setempat menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan dampak nyata, terutama dalam membantu warga memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri.
Di sisi lain, Ketua KNPS Indonesia, David Hamka, menyampaikan apresiasi kepada Sandiaga Uno dan YIS atas kerja sama yang telah terjalin.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.
"Tujuannya agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lebih banyak masyarakat," ungkap David. (E-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved