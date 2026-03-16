Latih Para Ibu Bikin Takjil Viral untuk Raih Cuan di Bulan Penuh Berkah

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
YAYASAN Indonesia Setara (YIS) bersama SKIES Indonesia menggelar Workshop Baking Takjil Viral di Aula Kelurahan Jatisampurna, Bekasi pada Kamis (12/3) lalu. Kegiatan yang diikuti sebanyak 50 orang ibu rumah tangga itu berupa pelatihan pembuatan produk makanan viral, berupa risol matcha dan dimsum keju lumer.
Founder YIS, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan, pelatihan ini termasuk dalam program Perempuan Berdaya di berbagai daerah. Dalam program ini, para ibu tak hanya diajarkan keterampilan baking, tetapi juga pemasaran di media sosial dengan pembuatan desain flyer menggunakan AI.
"Jadi sesuai temanya, 'Workshop Baking Takjil Viral', bagaimana para ibu bisa raih cuan di bulan penuh berkah," ungkap Sandiaga Uno dalam siaran pers tertulis pada Senin (16/3).
Dirinya mengungkapkan, melalui program pendampingan selama 1 bulan ke depan, ibu-ibu juga bisa mendapatkan bantuan modal berupa bahan baku gratis dan pendampingan secara daring, sehingga para ibu bisa membangun jejaring UMKM untuk mendorong penjualan berkelanjutan dan kemandirian ekonomi.
"Terpenting adalah para ibu bisa mandiri lewat usaha rumahan, yang nantinya bisa berkembang habis lebaran dan seterusnya, ammiin," ungkap Sandiaga.
Terpisah, Camat Bekasi, Nata Wirya menyampaikan apresiasinya kepada Sandiaga Uno dan YIS, serta SKIES Indonesia yang menghadirkan pelatihan bagi para ibu rumah tangga. Apresiasi juga disampaikan kepada para ibu yang antusias mengikuti pelatihan baking.
"Saya senang sekali dan saya berharap untuk Ibu-ibu bisa melanjutkan, dan menerapkan ilmu pelatihan hari ini kepada Ibu-ibu lainnya, sehingga dapat menjadi peluang usaha untuk para Ibu-ibu sekalian. Kami terus memberikan dukungan kepada Ibu-ibu, dan jangan segan menghubungi kami apabila ingin mengikuti acara berjualan di Kecamatan Jatisampurna ke depannya," tambahnya. (E-4)
