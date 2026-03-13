Cari Cuan Jelang Lebaran, Sandiaga Uno Latih Ibu-Ibu Bikin Usaha Rumahan

Ilustrasi(Dok YIS)

BUKA peluang usaha, Yayasan Indonesia Setara (YIS) bersama Gebrakan Anak Negeri (GAN) menggelar workshop baking kue Lebaran di Mall Basura, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu (11/3).

Kegiatan ini diikuti sekitar 50 ibu rumah tangga dengan tujuan membuka peluang usaha rumahan melalui pelatihan pembuatan kue kering.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pelatihan mengolah komoditas lokal dari limbah talas dan batang pisang yang diolah menjadi tepung bebas gluten (gluten free).

Baca juga : Usaha Kecil Dilatih Bikin Olahan Emping Kekinian, Sandiaga Uno: Buka Lapangan Kerja

Tepung tersebut kemudian digunakan untuk membuat berbagai kue kering, seperti peanut butter cookies, green onion crackers, nastar, dan brownies chips gluten free.

Pelatihan ini diungkapkan Founder YIS, Sandiaga Salahuddin Uno merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan agar memiliki keterampilan yang dapat menunjang kemandirian ekonomi.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengurangi stigma bahwa perempuan hanya berperan di rumah.

Baca juga : Sandiaga Uno Ciptakan Pengusaha dan Lapangan Kerja lewat Gelaran Mentoring Rocket Incubation 2026

"Cari cuan jelang lebaran, ibu-ibu buka usaha rumahan, emang udah paling pas," ungkap Sandiaga Uno pada Kamis .

"Jadi kegiatan ini untuk membuka peluang usaha lewat produk makanan viral yang ramai waktu lebaran, seperti peanut butter cookies, green onion crackers, nastar, dan brownies chips gluten free," bebernya.

Selain mengajarkan keterampilan membuat produk makanan, para peserta juga diperkenalkan dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara praktis untuk membantu pemasaran produk.

Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk membangun jejaring pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendorong penjualan yang berkelanjutan.

Ketua Umum Gebrakan Anak Negeri, Evie Sofia, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Indonesia Setara yang selama ini mendukung berbagai program pemberdayaan yang dijalankan GAN.

Ia menjelaskan bahwa GAN merupakan organisasi binaan Sandiaga Uno yang fokus memberikan pelatihan serta dukungan kepada pelaku UMKM dan ibu-ibu agar mampu berdaya secara ekonomi.

"Bapak Sandiaga Uno dan GAN memiliki komitmen yang sama untuk terus mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan agar para ibu bisa mandiri," kata Evie.

Ia menambahkan, pelatihan yang memanfaatkan limbah talas dan batang pisang sebagai bahan baku tepung gluten free diharapkan dapat membuka peluang usaha baru bagi para peserta. Evie juga mendorong para ibu untuk bisa langsung berjualan.

"Terus semangat Ibu-ibu dalam melakukan kegiatan hari ini," tambahnya. (E-4)