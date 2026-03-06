Wisata Edukasi Industri Diproyeksikan Buka Lapangan Kerja Baru

Kawasan industri terpadu Jababeka bertransformasi menjadi kota wisata industri.(MI/Muhammad Ghifari A)

PT Grahabuana Cikarang selaku pengelola kawasan industri Jababeka secara resmi mengumumkan arah strategis baru dalam pengembangan kawasan seluas 5.200 hektare tersebut.

President Director PT Grahabuana Cikarang, Ivonne Anggraini, menjelaskan Jababeka kini bertransformasi menjadi Kota Wisata Industri pertama di Indonesia. Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar kawasan manufaktur menjadi destinasi terpadu yang menggabungkan sektor industri, hunian, pendidikan, dan pariwisata dalam satu ekosistem berskala Asia.

Ivonne Anggraini menjelaskan bahwa potensi ekonomi Jababeka sangatlah masif, mengingat kawasan ini telah menjadi rumah bagi lebih dari 2.000 perusahaan multinasional yang berasal dari berbagai penjuru dunia.

Baca juga : Menteri LHK Apresiasi Inovasi Pengelolaan Limbah dan Energi Terbarukan di Kawasan Industri

Ivonne menegaskan bahwa Jababeka tidak lagi hanya berfungsi sebagai lokasi produksi, melainkan telah tumbuh menjadi kota mandiri yang dinamis.

"Kita melihat bahwa tentu kita wisata industri supaya Jabodeka itu menjadi tempat dimana mereka membuat bukan cuma kota industri, tapi tempat kota yang besar untuk Asia karena kita di sini juga ada hotel, ada golf, jadi semuanya sudah ada edukasinya juga," ungkap Ivonne di Menara Batavia (6/3).

Integrasi antara industri dan pariwisata ini juga didukung oleh infrastruktur properti yang lengkap. Melalui konsep "Factory of Dignity", Jababeka ingin membuka akses bagi dunia pendidikan untuk melihat langsung kreativitas di dalam pabrik.

Baca juga : Terlilit Utang, KIJA Berupaya Jual Lahan Matang di 4 Kota Mandiri

Ia menambahkan bahwa pengembangan ini bukan sekadar upaya jualan properti semata, melainkan penjualan inovasi.

"Kenapa sih kok kita membuka kawasan Jabodeka Family Hotel? Itu bukan kita jualan, kita sama sekali tidak jualan. Kita menjual inovasi-inovasi dan juga peserta yang murah karena memang tidak semua pabrik langsung menjual, tapi bisa ada beberapa yang memang jadi posisi baru nanti sebagai pusat jualan Jabodeka," jelasnya.

Sejalan dengan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Andri Julianto, menyambut positif transformasi ini sebagai momentum kebangkitan ekonomi daerah. Program pembangunan Kota Wisata Industri ini dipandang sebagai konsep ekonomi kreatif yang memanfaatkan potensi pabrik sebagai daya tarik wisata edukasi.

Andri menyampaikan bahwa langkah ini akan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

"Kami yakini bahwa pengembangan wisata edukasi ini akan memiliki dampak yang signifikan, pertama dengan akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan baru, menjadi buah usaha milik masyarakat khususnya di sekitar penduduk," tutur Andri.

Lebih lanjut, Andri menekankan bahwa infrastruktur kelas dunia yang sudah ada di Bekasi menjadi modal utama untuk bersaing di level internasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini.

"Saya yakini akhirnya kami mengajak kepentingan pemerintah, pelaku industri, akademisi, media, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun program ini menjadi kepentingan semuanya," pungkasnya. (Z-10)