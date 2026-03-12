Kembali Gelar Inisiatif Sosial Tahunan Roda-Roda Ramadan, DAIKIN Salurkan 1.000 Paket Sembako

Ilustrasi(Dok Daikin)

DAIKIN kembali menggelar salah satu agenda inisiatif tahunan perusahaan “Roda-Roda Ramadan" dengan menyalurkan 1000 paket sembako (sembilan bahan pokok). Menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan, pelaksanaan Roda-Roda Ramadan tahun ini menjadi kolaborasi dua perusahaan DAIKIN di Indonesia yaitu PT Daikin Airconditioning Indonesia dan PT Daikin Industries Indonesia.

Selain bagi masyarakat desa Pasirranji di Cikarang, DAIKIN juga mendistribusikan paket sembako ini bagi penghuni tiga panti sosial yang berada di area Jakarta.

“Melalui pelaksanaan Roda-Roda Ramadan, kami berharap dapat berbagi kebahagiaan dan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat penerimanya,” ujar Budi Mulia,

Direktur PT Daikin Airconditioning Indonesia dan PT Daikin Industries Indonesia. Lebih lanjut Budi Mulia menyatakan, kegiatan ini sekaligus merupakan bagian komitmen perusahaan untuk terus hadir dan berdampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitar secara berkelanjutan.

Tentang Roda-Roda Ramadan sebagai inisiatif sosial berkelanjutan dari perusahaan, penyelenggaraannya terhitung menjadi tahun ke-enam sejak program ini mulai bergulir. Dalam pelaksanaannya, beragam donasi dengan berbagai cakupan daerah distribusi dilakukan untuk menyentuh komunitas masyarakat yang membutuhkan dukungan.

Penyelenggaraan tahun ini yang salahsatunya mengambil tempat di desa Pasirranji, Cikarang Pusat, pun tak lepas dari pertimbangan lokasinya yang berdekatan dengan pabrik AC hunian DAIKIN di Indonesia. Berdiri di kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC) Deltamas di Cikarang, fasilitas produksi ini tercatat menjadi pabrik AC hunian skala penuh pertama di Indonesia yang beroperasi dibawah supervisi dan standar kualitas Jepang.

“Dengan distribusi sembako di desa Pasirranji ini, kami ingin memperluas dampak nyata kehadiran pabrik ini bagi masyarakat dan komunitas sekitarnya. Tak hanya penyediaan produk berkualitas dan lapangan kerja, namun juga memberi perhatian pada kelompok masyarakat yang membutuhkan di bulan Ramadan,” ujar Budi Mulia lagi.

Masih menjadi bagian Roda-Roda Ramadan tahun ini, DAIKIN juga mendistribusikan paket sembako pada tiga panti sosial yang menjadi hunian bagi kaum lanjut usia (lansia) di area Jakarta. Ketiganya yaitu Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia, PSBI Bangun Daya 2 dan PSBK Harapan Jaya.

Pada pelaksanaannya, selain mendistribusikan paket sembako, DAIKIN juga mengajak warga usia lanjut penghuni panti untuk berinteraksi melalui kegiatan senam bersama. Aktivitas fisik dengan interaksi sosial ini sengaja dirancang menjadi wujud perhatian sebagai penyemangat warga penghuni panti sosial.

Lebih lanjut terkait penyelenggaraan Roda-Roda Ramadan tahun ini, DAIKIN berkolaborasi dengan Benihbaik.com. Hal ini tak lepas dari reputasinya sebagai platform penggalangan dana dan CSR yang memfasilitasi donasi untuk isu kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar serta tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Bicara mengenai keberlanjutan program Roda-Roda Ramadan di masa mendatang, Budi Mulia menyatakan, perusahaan akan terus melanjutkan sekaligus pula mengembangkan berbagai inisiatif sosial bagi masyarakat Indonesia. Hal ini menurutnya dilakukan dengan kesadaran perusahaan sebagai bagian dari komunitas besar Indonesia, mengingat keberadaan DAIKIN di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 50 tahun.

"Menjadi bagian dari semangat DAIKIN untuk terus bertumbuh beriring dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Kami berharap dapat berkolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk gerakan lebih besar bagi kemajuan Indonesia," pungkas Budi Mulia. (E-4)