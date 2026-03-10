Bank Jakarta Dukung Transaksi Nontunai di Bazar Jakarta Prime Ramadan

Ilustrasi(Dok Bank Jakarta )

BANK Jakarta mendukung sistem pembayaran nontunai pada kegiatan Bazar Jakarta Prime Ramadan 2026. Kegiatan bazar tersebut diselenggarakan Perumda Pasar Jaya di halaman Balai Kota DKI Jakarta pada 9-10 Maret 2026. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Jakarta mendorong percepatan ekosistem transaksi digital sekaligus memperluas literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat, khususnya pada aktivitas ekonomi rakyat dan pelaku UMKM.

“Bank Jakarta berkomitmen mendorong ekosistem transaksi non tunai yang inklusif. Melalui dukungan pada Bazar Jakarta Prime Ramadan ini, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih praktis sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku UMKM,” ujar Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo melalui keterangannya, Selasa (10/3).

Bazar tersebut menghadirkan berbagai tenant kuliner dan fesyen dari mitra Pasar Jaya, program tebus sembako murah, serta kegiatan sosial dan hiburan bagi masyarakat selama Ramadan. Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi menambahkan kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui pemanfaatan layanan perbankan digital.

“Kegiatan bazar yang melibatkan UMKM dan masyarakat luas menjadi ruang yang tepat untuk memperkenalkan layanan keuangan digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan yang aman dan terpercaya,” kata Arie. (E-4)