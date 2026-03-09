Fenomena ‘Ramadan Skin Shift’, Ini Cara Menjaga Kulit Tetap Terhidrasi saat Puasa

Ilustrasi(Dok Sociolla)

PERUBAHAN rutinitas selama bulan Ramadan tidak hanya memengaruhi pola makan dan jam tidur, tetapi juga kondisi kulit dan rambut. Pergeseran ritme tubuh selama berpuasa dapat memicu perubahan pada tingkat hidrasi kulit yang kerap disebut sebagai fenomena Ramadan skin shift.

Sejumlah studi menunjukkan perubahan waktu makan dan istirahat selama Ramadan dapat memengaruhi kelembapan kulit. Kondisi tersebut membuat kulit lebih mudah kering, sensitif, hingga rentan mengalami jerawat atau breakout. Dampaknya, tampilan makeup juga kerap tidak bertahan sebaik biasanya.

Co-founder & Chief Marketing Officer Social Bella, Chrisanti Indiana mengatakan perubahan kebutuhan kulit selama Ramadan merupakan hal yang umum terjadi.

“Setiap Ramadan, kami menyadari adanya perubahan kebutuhan para beauty enthusiast. Ketika ritme tubuh berubah, kebutuhan kulit pun ikut berubah. Ramadan skin shift menjadi pengingat bahwa beauty routine tidak harus lebih banyak, tetapi harus lebih tepat dan sesuai,” ujarnya.

Melalui platform ritel kecantikan omnichannel Sociolla, Social Bella menghadirkan kurasi produk perawatan dari kepala hingga kaki yang dirancang untuk membantu menjaga hidrasi kulit sekaligus mempertahankan tampilan segar selama menjalani ibadah puasa.

Perawatan kulit selama Ramadan idealnya dimulai sejak malam hari. Meski waktu tidur sering lebih singkat karena harus bangun sahur, penggunaan skincare sebelum tidur tetap penting untuk menjaga keseimbangan dan kelembapan kulit. Salah satu produk yang direkomendasikan adalah The Peptide Collagen Lifting Glow Hydrogel Mask dari COSRX.

Masker hydrogel ini mengombinasikan enam jenis peptide dan low-molecular-weight collagen yang membantu menjaga elastisitas kulit serta memberikan hidrasi intens agar kulit terasa lebih kenyal dan tampak bercahaya saat bangun pagi.

Memasuki rutinitas pagi setelah sahur, perawatan tubuh juga menjadi bagian penting untuk menjaga kenyamanan kulit sepanjang hari. Rangkaian Botanical Body Wash & Lotion dari Pure Paw Paw dapat membantu membersihkan kulit secara lembut sekaligus mempertahankan kelembapannya. Produk ini diperkaya Australian botanicals dan ekstrak pepaya yang membantu menenangkan serta menutrisi kulit. Selain wajah dan tubuh, kulit kepala juga memerlukan perhatian ekstra selama Ramadan.

Perubahan aktivitas dan waktu istirahat dapat membuat kulit kepala terasa kering atau sensitif. Untuk mengatasinya, Real Tamanu Scalp Serum dari Rated Green yang mengandung organic cold-pressed tamanu oil dapat membantu menenangkan kulit kepala sekaligus menjaga keseimbangan kelembapannya.

Di sisi lain, perubahan pola makan dan waktu istirahat selama Ramadan juga dapat memicu produksi minyak berlebih sehingga kulit lebih rentan berjerawat. Sebagai solusi praktis, Acne Patch Plus Flex Fit dari Derma Angel diformulasikan dengan salicylic acid serta teknologi hydrocolloid untuk membantu meredakan kemerahan sekaligus melindungi area jerawat.

Untuk melengkapi tampilan selama Ramadan, makeup ringan dengan hasil natural menjadi pilihan yang banyak diminati karena memberikan kesan segar tanpa terasa berlebihan.

Produk seperti Dew Tint Daisy dan Cheek Tok Tok dari Amuse dapat memberikan rona alami pada bibir dan pipi dengan efek juicy natural. Produk ini juga dapat digunakan pada bibir, pipi, hingga kelopak mata sehingga praktis untuk menciptakan tampilan glowing.

Tampilan kemudian dapat disempurnakan dengan The Brow Fixing Cara dari Espoir yang membantu membentuk serta merapikan alis dengan hasil natural dan tahan lama. Chrisanti menambahkan Ramadan juga menjadi momen untuk menjaga keseimbangan dan refleksi diri, termasuk dalam merawat tubuh.

“Ramadan adalah tentang keseimbangan dan refleksi diri. Kami berharap kurasi ini dapat membantu para beauty enthusiast merawat diri dengan lebih mindful, menyesuaikan kebutuhan kulit yang berubah, dan tetap merasa nyaman dalam setiap aktivitas selama bulan puasa,” tandasnya. (E-4)