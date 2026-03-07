Ikawiga Bersama LPS Salurkan Santunan bagi Anak Yatim

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Widya Gama Malang Moh Supriyadi .(Ist )

IKATAN Alumni Universitas Widya Gama Malang (Ikawiga) kembali menunjukkan komitmen sosialnya di bulan suci Ramadan. Bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui program 'Peduli Bakti Negeri', Ikawiga menyelenggarakan santunan dan buka puasa bersama bagi 500 anak yatim piatu, keluarga dhuafa, serta pekerja sosial dari 25 panti asuhan se-Malang Raya.

Acara yang berlangsung di Hall Widyagraha Universitas Widya Gama (UWG) Malang, Jawa Timur, Sabtu (7/3), menjadi momentum kolaborasi lintas sektor. Selain LPS, kegiatan ini didukung oleh PT Ikawiga Kreasi Nusantara (IKKN), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN), BPRS Sumekar, Bank BJB, serta kontribusi para alumni.

Ketua Panitia, Devita Sari, menyatakan bahwa agenda tahunan ini bukan sekadar bantuan materiil, melainkan bentuk pendampingan moral bagi mereka yang membutuhkan.

"Setiap tahun, kami tidak sabar untuk menyelenggarakan acara ini. Bukan hanya tentang memberikan bantuan materiil, tapi lebih dari itu. Kami ingin mereka merasakan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada banyak orang yang peduli dan mencintai mereka," ujar Devita penuh emosi di sela acara.

Sinergi Membangun Negeri

Ketua Umum Ikawiga Moh Supriyadi, menekankan pentingnya kepekaan sosial di bulan Ramadan. Menurutnya, sinergi antara alumni, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan adalah kunci untuk menciptakan dampak sosial yang nyata.

"Ramadan adalah waktu di mana hati kita menjadi lebih lembut dan sensitif terhadap penderitaan orang lain. Kolaborasi antara alumni, lembaga keuangan, kampus, dan masyarakat ini membuktikan bahwa kita bisa bersama-sama menjadi ujung tombak perubahan baik bagi negeri," tegas Supriyadi.

Senada dengan hal tersebut, Rektor UWG Malang menyambut positif peran aktif para alumni dalam menjaga marwah kampus sebagai institusi yang memiliki kepedulian sosial tinggi.

"Kampus bukan hanya tempat untuk belajar ilmu pengetahuan, tapi juga rumah bagi semangat kepedulian sosial. Saat kita melihat anak-anak ini tersenyum, itu adalah hadiah terindah yang tidak bisa dibandingkan dengan apa pun. Terima kasih Ikawiga dan semua pihak yang telah membuat momen berharga ini menjadi kenyataan," ungkapnya.

Momentum Kebersamaan

Rangkaian acara diisi dengan penyerahan santunan secara simbolis, tausiyah Ramadan, doa bersama, hingga hiburan bagi anak-anak. Puncak acara ditutup dengan buka puasa bersama yang mempererat tali silaturahmi antara alumni, donatur, dan para penerima manfaat.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi komunitas lain untuk terus menebar kebaikan dan menjadi sinar harapan bagi masyarakat yang membutuhkan di tengah tantangan ekonomi saat ini. (P-2)