5 Destinasi Wisata Musim Hujan di Indonesia Favorit 2026 dan Tips Liburannya

5 Destinasi Wisata Musim Hujan di Indonesia Favorit(Freepik)

MUSIM hujan sering kali dianggap sebagai penghalang bagi sebagian orang untuk berlibur. Namun, data terbaru dari platform perjalanan digital Agoda pada Februari 2026 menunjukkan tren yang berbeda.

Wisatawan Indonesia kini semakin cerdas dalam mencari pengalaman unik yang justru hanya bisa dinikmati saat rintik hujan turun. Dari suasana sawah yang lebih hijau hingga hangatnya kuliner lokal, musim hujan menawarkan sisi romantis dan ketenangan yang tidak ditemukan pada musim kemarau.

Mengapa Wisatawan Tetap Berlibur aaat Musim Hujan?

Banyak yang bertanya, apakah aman dan menyenangkan liburan saat musim hujan? Jawabannya terletak pada pemilihan destinasi yang tepat. Tren "Slow Travel" atau perjalanan santai kini tengah naik daun.

Wisatawan cenderung memilih tempat yang menawarkan kenyamanan indoor, fasilitas spa, hingga galeri seni. Berdasarkan data pencarian Januari 2026, terjadi lonjakan minat yang signifikan pada beberapa kota besar di Indonesia untuk periode perjalanan Februari hingga Maret.

1. Malang dan Batu: Primadona dengan Kenaikan 47 Persen

Malang dan Kota Batu mencatatkan lonjakan pencarian akomodasi paling tinggi, yakni mencapai 47 persen dibandingkan tahun lalu. Udara sejuk pegunungan yang semakin segar setelah hujan menjadi daya tarik utama. Kota Batu khususnya, menjadi penyelamat bagi wisatawan musim hujan berkat banyaknya pilihan wisata indoor bertaraf internasional.

Beberapa lokasi yang wajib dikunjungi antara lain Museum Angkut untuk pecinta otomotif, Museum Brawijaya untuk wisata sejarah militer, serta Museum Mpu Purwa yang menyimpan artefak sejarah Hindu-Buddha. Aktivitas di dalam ruangan ini memastikan liburan tetap seru tanpa harus basah kuyup.

2. Yogyakarta: Nostalgia dalam Kehangatan Kopi Joss

Yogyakarta menempati posisi kedua dalam hal pertumbuhan minat dengan kenaikan 40 persen. Saat hujan, kota ini seolah melambat dan menghadirkan nuansa nostalgia yang kental. Wisatawan dapat berlindung di balik arsitektur megah Keraton Yogyakarta atau mengeksplorasi Museum Ullen Sentalu di Kaliurang yang suasananya terasa lebih magis dan misterius saat berkabut.

Jangan lewatkan pengalaman menikmati Kopi Joss atau wedang ronde di pinggiran jalan. Kehangatan minuman tradisional ini menjadi pelengkap sempurna saat suhu udara menurun.

3. Bali: Sisi Hijau Ubud yang Menenangkan

Meski identik dengan pantai, Bali tetap menjadi destinasi nomor satu secara keseluruhan dengan kenaikan pencarian 27 persen. Fokus wisatawan bergeser ke area Ubud. Hujan tropis membuat pemandangan sawah berundak dan hutan di Ubud tampak jauh lebih subur dan hijau pekat.

Aktivitas seperti retret yoga, layanan spa kelas dunia, serta mengunjungi berbagai galeri seni menjadi pilihan utama. Menikmati secangkir kopi di kafe butik sambil melihat hujan turun di tengah hutan adalah definisi healing yang sesungguhnya.

4. Bandung: Kuliner dan Kabut di Paris van Java

Bandung tetap konsisten di posisi atas dengan kenaikan 27 persen. Kota ini menawarkan kombinasi antara arsitektur kolonial, belanja fesyen, dan tentu saja wisata kuliner. Saat udara dingin dan berkabut melanda kawasan Lembang atau Dago Pakar, menikmati semangkuk batagor, seblak, atau cuanki menjadi pengalaman yang sangat dicari.

5. Bogor: Kesegaran di Kota Hujan

Sebagai kota yang memang memiliki karakter selaras dengan curah hujan tinggi, Bogor mencatatkan kenaikan pencarian sebesar 15 persen. Kebun Raya Bogor menjadi sangat segar dan rimbun setelah diguyur hujan. Wisatawan juga banyak menghabiskan waktu di vila-vila kawasan Puncak untuk sekadar bersantai menyesap teh panas langsung dari perkebunannya.

Persiapan Liburan Musim Hujan

Payung lipat atau jas hujan stylish.

Sepatu anti air atau sandal yang tidak licin.

Kantong plastik/dry bag untuk melindungi gadget.

Pakaian hangat (sweater/cardigan).

Powerbank (antisipasi pemadaman listrik akibat cuaca).

Kesimpulan

Musim hujan di Indonesia pada tahun 2026 ini bukan lagi menjadi alasan untuk berdiam diri di rumah. Dengan pemilihan destinasi yang memiliki fasilitas indoor mumpuni seperti Malang, Yogyakarta, atau Bali, liburan Anda akan tetap berkesan. Kuncinya adalah fleksibilitas dalam rencana perjalanan dan kesiapan perlengkapan.

Apa destinasi paling aman saat musim hujan?

Kota Batu dan Yogyakarta adalah pilihan terbaik karena memiliki banyak museum dan objek wisata dalam ruangan yang luas.

Bagaimana cara mendapatkan harga akomodasi murah saat musim hujan?

Meskipun pencarian naik, musim hujan sering kali dianggap low season di beberapa area tertentu. Memesan melalui platform digital jauh-jauh hari dapat memberikan diskon signifikan. (Z-10)