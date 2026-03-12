OVO Catat Lonjakan Transaksi Digital saat Sahur selama Ramadan

Ilustrasi(Dok OVO)

BULAN suci Ramadan menjadi momen bermakna dan hangat sekaligus momen refleksi spiritual. Jam makan bergeser, waktu istirahat menyesuaikan, dan tanpa disadari aktivitas digital pun mengikuti pola baru. OVO (PT Visionet Internasional), sebagai salah satu alat pembayaran digital dan penyedia jasa pembayaran terdepan di Indonesia, mencermati adanya pergeseran pola aktivitas transaksi masyarakat selama bulan Ramadan.

Berdasarkan analisis data transaksi pengguna hingga pertengahan Ramadan tahun ini, terlihat bahwa aktivitas digital semakin terkonsentrasi pada malam hari hingga menjelang sahur. Tercatat transaksi di sekitar pukul 03.00–05.00 meningkat signifikan hingga 79%, dibandingkan dengan periode di luar Ramadan.

Kondisi ini konsisten dengan tren yang tercatat pada Ramadan tahun sebelumnya. Konsistensi kenaikan transaksi ini menunjukkan bahwa sahur tidak lagi sekadar momen makan sebelum menjalankan ibadah puasa, tetapi mulai berkembang menjadi waktu aktif bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan digital, mulai dari berbelanja, mengakses hiburan, hingga membayar tagihan rutin.

Pada waktu sahur, aktivitas digital masyarakat tidak hanya meningkat dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga memperlihatkan perubahan pada jenis kebutuhan, di mana berbagai transaksi kebutuhan praktis justru semakin aktif dilakukan saat dini hari. Secara keseluruhan, transaksi online pada waktu sahur meningkat hingga 76%, didorong oleh aktivitas belanja di e-commerce yang bertumbuh dua kali lipat.

Pembelian pulsa dan pembayaran tagihan misalnya, tercatat meningkat hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode di luar Ramadan. Momen sahur juga dimanfaatkan pengguna untuk menikmati hiburan singkat sebelum beraktivitas. Pembelian voucher permainan tercatat meningkat sebesar 58%, sementara layanan hiburan digital melonjak 36%.

“Melihat perubahan ini, OVO menghadirkan berbagai promo di waktu sahur dan kemudahan transaksi agar pengguna dapat memanfaatkan waktu dini hari tidak hanya untuk makan sahur, tetapi juga menyelesaikan kebutuhan digital secara praktis,” ujar Chief Operating Officer OVO Eddie Martono.

Preferensi masyarakat terhadap makanan saat sahur juga memperlihatkan pola yang menarik. Aktivitas santap sahur di berbagai gerai makanan dan minuman tercatat bertumbuh empat kali lipat, dengan Warteg, Warmindo, dan Warkop menjadi pilihan utama masyarakat. Dari sisi pemesanan makanan secara online melalui GrabFood dengan metode pembayaran OVO, menu aneka ayam dan paket nasi seperti nasi goreng menjadi pilihan paling populer.

Pola ini menunjukkan masyarakat cenderung memilih hidangan yang akrab di lidah, praktis, dan mengenyangkan untuk memulai hari saat menjalankan ibadah puasa.

Menjelang berbuka puasa dari pukul 16.00 hingga 18.00, aktivitas konsumsi masyarakat kembali meningkat. Masyarakat semakin memanfaatkan pembayaran digital untuk persiapan berbuka puasa. Di berbagai gerai makanan dan minuman, transaksi pembayaran menggunakan OVO untuk berburu makanan dan minuman meningkat secara signifikan, mendominasi hingga sekitar 42% dari seluruh transaksi, mencerminkan tingginya aktivitas masyarakat saat ngabuburit sebelum berbuka puasa.

Bahkan, jumlah transaksi offline di gerai makanan dan minuman tercatat sekitar 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi secara online pada periode yang sama. Menu yang paling banyak dibeli antara lain dimsum, martabak, hingga aneka gorengan. Minuman seperti kopi dan teh juga menjadi favorit untuk melengkapi momen berbuka. (E-4)