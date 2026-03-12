Ascott Bandung Area Gelar “Ascott Takes Part Ramadan 2026” dalam Rangka 30 Tahun The Ascott Limited Indonesia

Ilustrasi(Dok Ascott)

DALAM semangat berbagi di bulan suci Ramadan sekaligus memperingati 30 tahun perjalanan The Ascott Limited Indonesia, jaringan properti di wilayah Bandung menyelenggarakan rangkaian kegiatan sosial bertajuk “Ascott Takes Part Ramadan 2026.” Program ini menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus komitmen perusahaan untuk terus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan enam properti di bawah naungan Ascott Bandung Area, yaitu HARRIS & POP! Hotel Festival Citylink Bandung, HARRIS Hotel & Convention Ciumbuleuit Bandung, Kimaya Braga Bandung by HARRIS, Oakwood Merdeka Bandung, YELLO Hotel Paskal Bandung, serta FOX Lite Hotel Majalaya.

Selama tiga hari, tim Ascott Bandung Area mengunjungi empat lokasi berbeda untuk berbagi kebahagiaan bersama masyarakat.

Hari Pertama: Berbagi Kebahagiaan Bersama Lansia dan Anak Berkebutuhan Khusus

Rangkaian kegiatan dimulai dengan kunjungan ke Pondok Lansia Tulus Kasih. Dalam kesempatan ini, para lansia diajak untuk menikmati berbagai aktivitas kebersamaan seperti bernyanyi bersama serta kegiatan motorik berupa pembuatan gantungan kunci dari crochet. Kegiatan berlangsung hangat dan penuh keceriaan, sebelum akhirnya ditutup dengan penyerahan donasi serta pembagian meal box untuk berbuka puasa.

Pada hari yang sama, kegiatan dilanjutkan ke SLBN Cicendo Kota Bandung. Di sini, Ascott Bandung Area mengadakan kompetisi fashion show yang melibatkan para siswa serta turut menghadirkan Finalis Duta Pariwisata Jawa Barat. Acara ini berlangsung meriah dengan penuh semangat dan kreativitas. Selain memberikan donasi, panitia juga memberikan hadiah kepada para pemenang kompetisi. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh lebih dari 200 peserta.

Hari Kedua: Keceriaan Bersama Anak-anak Panti Asuhan

Pada hari kedua, tim Ascott Bandung Area mengunjungi Azka Panti Asuhan dan Dhuafa dan berkolaborasi bersama Ron88. Kegiatan dimulai dengan berbagai permainan interaktif yang mengundang tawa dan kebersamaan. Anak-anak juga mengikuti lomba mewarnai yang didukung oleh Deli sebagai sponsor. Suasana penuh keceriaan kemudian ditutup dengan momen berbuka puasa bersama.

Hari Ketiga: Gotong Royong dan Kepedulian Lingkungan

Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan ke Masjid Al Fattah yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Kegiatan ini diselenggarakan bersama SMKN 1 Soreang.

Acara diawali dengan sambutan dari perwakilan General Manager Ascott Bandung Area serta pihak sekolah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan gotong royong membersihkan area masjid. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan ibadah yang lebih nyaman bagi masyarakat sekitar serta para siswa yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Kegiatan kemudian diakhiri dengan pembagian meal box untuk berbuka puasa bagi warga sekitar serta siswa-siswi yang turut berpartisipasi.

Makna Ramadan Melalui Aksi Nyata

Melalui rangkaian kegiatan Ascott Takes Part Ramadan 2026, Ascott Bandung Area ingin menyampaikan bahwa makna Ramadan tidak hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang meningkatkan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan sekitar.

Selain berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, kegiatan ini juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama.

Ascott Bandung Area berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi untuk memperkuat semangat berbagi, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta menumbuhkan budaya kebaikan yang berkelanjutan di lingkungan sekitar. (RO/E-4)