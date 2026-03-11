Rayakan Ramadan dengan Keberkahan, PT JIEP Salurkan Berbagai Program Sosial untuk Masyarakat

Ilustrasi(Dok PT JIEP)

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta dan anggota Holding BUMN Danareksa merayakan bulan Ramadan 1447 H dengan menyalurkan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat di sekitar Kawasan Industri Pulogadung.

Program TJSL yang dilaksanakan berfokus kepada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Di antaranya dengan program penyaluran 200 paket sembako gratis untuk anak-anak disabilitas dan penyelenggaraan pasar murah untuk 300 paket sembako yang diperuntukkan untuk petugas PPSU, PKK dan masyarakat di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur.

“Kemarin kami baru saja berbagi kebahagiaan bersama anak-anak spesial dan luar biasa yang berada di Kelurahan Jatinegara dan Kelurahan Rawaterate, total 200 paket sembako kami bagikan dan kami juga gelar sembako murah sebanyak 300 paket untuk petugas PPSU, PKK dan masyarakat di 2 kelurahan dan di Kecamatan Cakung," tambah Medik.

PT JIEP turut berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan sebanyak 1.000 paket makanan untuk berbuka puasa yang disalurkan melalui Masjid Istiqlal Jakarta selama bulan Ramadan.

"Selain kami berbagi makanan untuk berbuka di Istiqlal, di masjid kami sendiri yaitu Masjid Jayakarta juga melaksanakan program berbagi takjil untuk para jemaah yang melintas dan melaksanakan buka puasa di masjid kami”.

Dalam rangka mempererat kebersamaan, PT JIEP juga menyelenggarakan buka puasa bersama dan santunan kepada anak yatim. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi antara perusahaan dan masyarakat, sekaligus menghadirkan suasana kebersamaan yang hangat di bulan Ramadan.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, PT JIEP berharap dapat terus memperkuat hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar, sejalan dengan semangat Ramadan yang menjunjung tinggi nilai kepedulian dan kebersamaan. (E-4)