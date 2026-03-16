Indisi Gandeng Telkom dan JCI Batavia Bagikan 250 Sembako untuk SLBN 8 Jakarta

Serangan ke Andrie Yunus Alarm bagi Demokrasi

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.

Mohamad Farhan Zhuhri
16/3/2026 10:04
Institusi Disabilitas Indonesia (Indisi) menggandeng PT Telekom Indonesia dan Junior Chamber International Batavia menyalurkan bantuan sosial berupa 250 paket sembako kepada siswa, guru, dan karyawan di SLBN 8 Jakarta, Jakarta Utara.

INSTITUSI Disabilitas Indonesia (Indisi) menggandeng PT Telekom Indonesia dan Junior Chamber International Batavia menyalurkan bantuan sosial. Bantuan tersebut berupa 250 paket sembako kepada siswa, guru, dan karyawan di SLBN 8 Jakarta, Jakarta Utara.

Adapun bantuan tersebut berisikan 250 paket roti dan susu. Ketua Harian Indisi Citragama Prameswari menuturkan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan pokok para penerima menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Semoga bantuan sembako ini dapat membantu para siswa, guru, dan karyawan dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang lebaran,” ujar Citragama melalui keterangannya, Minggu (15/3).

Selain memberikan santunan, beberapa acara seperti penampilan bakat dari para siswa, di antaranya pertunjukan menyanyi oleh perwakilan siswa tunanetra serta pembacaan Tilawatil Quran oleh perwakilan siswa tunagrahita ada dalam rangkaian pembagian sembako itu.

Sementara, Kepala sekolah SLBN 8 Jakarta, Sihman menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan berbagai pihak kepada sekolahnya. Ia berharap program bantuan sosial tersebut dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. “Program bantuan sosial sembako ini sangat membantu siswa, guru, dan karyawan kami. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut pada 2027 mendatang,” kata Sihman.

Program bantuan sosial tersebut merupakan kerja sama yang telah berjalan selama dua tahun berturut-turut antara Indisi dan PT Telkom Indonesia. Kegiatan ditutup dengan seremoni penyerahan sembako serta pembagian roti dan susu kepada seluruh siswa, guru, dan karyawan sekolah. (E-4)



Editor : Putri yuliani
