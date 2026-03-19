Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

KWP Gandeng Bank Mandiri Salurkan 2.000 Paket Sembako

Andhika Prasetyo
19/3/2026 21:07
Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Bank Mandiri menyalurkan sebanyak 2.000 paket sembako.(Antara)

Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Bank Mandiri menyalurkan sebanyak 2.000 paket sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Bantuan tersebut didistribusikan utamanya kepada masyarakat luas hingga ke wilayah pelosok.

“KWP menyalurkan 2.000 paket sembako kepada masyarakat umum seperti anak yatim piatu, lansia, dan kelompok lainnya,” ujar Ariawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan bahwa kegiatan berbagi sembako ini merupakan bentuk kepedulian KWP terhadap kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, aksi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi penerima.

“Ini adalah bentuk empati kita terhadap sesama, sekaligus menunjukkan bahwa wartawan juga memiliki kepedulian sosial,” katanya.

Selain itu, Ariawan menilai kegiatan ini menjadi bukti bahwa peran wartawan tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi kepada publik, tetapi juga turut ambil bagian dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Harapannya, rekan-rekan wartawan tidak hanya menjalankan tugas peliputan, tetapi juga bisa berkontribusi melalui pemberian bantuan seperti sembako dan perlengkapan sekolah,” tuturnya. (Ant/E-3)



Editor : Andhika
