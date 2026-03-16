Industri Hilir Sawit Ajak Masyarakat Kenali Manfaat Sawit Lewat Kegiatan Sosial

Forwatan melakukan penyerahan bantuan sosial kepada pengurus Yayasan Yatim Piatu & Dhuafa di Depok, Jawa Barat.(Antara)

Asosiasi industri hilir sawit yang terdiri dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengajak masyarakat untuk lebih mengenal manfaat kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya yang dilakukan ketiga asosiasi tersebut adalah bekerja sama dengan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) menyalurkan bantuan sosial kepada tiga yayasan yatim piatu di Depok, Jawa Barat. Bantuan yang diberikan berupa minyak goreng, makanan berbahan turunan kelapa sawit, serta beras untuk membantu kebutuhan sehari-hari para penghuni panti asuhan.

Perwakilan Aprobi Rahayu Dwi Mumpuni mengatakan bahwa industri sawit tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menghasilkan berbagai produk yang digunakan masyarakat setiap hari.

“Mulai dari minyak goreng, makanan, hingga biodiesel, semuanya berasal dari kelapa sawit. Karena itu kami berharap keberadaan industri ini juga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Rahayu menjelaskan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis Indonesia yang memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Produk turunannya digunakan dalam berbagai kebutuhan, mulai dari minyak goreng, sabun, cokelat, hingga es krim.

“Produk sawit digunakan hampir sepanjang hari dalam kehidupan kita, mulai dari sabun hingga makanan,” katanya.

Selain manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari, industri sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai sekitar 16,8 juta hektare, yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Industri ini juga menyerap sekitar 17 juta tenaga kerja, baik di sektor perkebunan maupun industri pengolahan.

Indonesia sendiri menjadi salah satu eksportir minyak sawit terbesar di dunia, dengan pasar utama meliputi India, Eropa, China, Timur Tengah, dan Afrika. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai ekonomi sektor hilir sawit diperkirakan mencapai sekitar Rp750 triliun, atau setara dengan sekitar 3,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Rahayu menambahkan bahwa kegiatan penyaluran bantuan sosial tersebut telah dilakukan secara rutin selama tujuh tahun terakhir sebagai bentuk kepedulian industri sawit kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Forwatan Beledug Bantolo mengatakan bantuan disalurkan kepada tiga yayasan di Kota Depok, yaitu Yayasan Yatim Piatu & Dhuafa Marhamatur Ridho, Yayasan Panti Asuhan Darussalam Sukmajaya Depok Timur, dan Yayasan INTIFA Cinta Yatim dan Dhuafa Al Ikhwaniyah. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai manfaat industri kelapa sawit kepada masyarakat.

“Produk turunan sawit dimanfaatkan dalam berbagai sektor, mulai dari minyak goreng untuk kebutuhan pangan hingga biodiesel yang digunakan sebagai campuran bahan bakar,” ujarnya. (Ant/E-3)