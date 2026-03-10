PGN Salurkan Bantuan kepada 8.275 Anak Yatim Piatu di Ramadan 2026

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menegaskan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Safari Ramadan 2026, yang menyalurkan bantuan kepada lebih dari 359 yayasan yang menjangkau sekitar 8.275 anak di berbagai daerah di Indonesia.
Penyaluran bantuan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan Nuzulul Quran, yang memiliki makna penting bagi umat Islam sebagai peristiwa turunnya Al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Melalui kegiatan ini, perusahaan ingin menumbuhkan semangat berbagi sekaligus memperkuat nilai kebersamaan selama bulan suci Ramadan.
Komisaris Utama PGN, Tony Setia Boedi Hoesodo, mengatakan bahwa Ramadan menjadi momen yang tepat untuk memperkuat nilai kepedulian dan solidaritas sosial.
“Ramadan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga nilai-nilai kebaikan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam bekerja. Saya juga terus mengingatkan seluruh insan PGN untuk menjaga kesehatan serta keselamatan kerja sebagai prioritas utama agar dapat menjalankan tugas dengan baik sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Tony, Senin (9/3).
Bantuan yang disalurkan berupa santunan uang tunai yang diberikan kepada berbagai yayasan untuk kemudian disalurkan kepada anak-anak yatim dan piatu di sekitar wilayah operasional perusahaan. Penyaluran bantuan tersebut mencakup sejumlah daerah, di antaranya Sumatera, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Kalimantan. Selain bantuan tunai, perusahaan juga menyalurkan paket Al-Qur’an serta komik edukatif yang berisi kisah biografi tokoh-tokoh sukses, pahlawan, dan legenda inspiratif. Bantuan ini ditujukan bagi anak-anak penyintas bencana di wilayah Sumatera.
Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto, mengatakan bahwa kegiatan santunan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh insan perusahaan untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan dan mengambil keputusan.
“Kita melaksanakan santunan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim. Hal ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai panduan dalam menjalani hidup, termasuk dalam tindakan, kebijakan, dan arah yang kita ambil,” ujarnya.
Arief juga menekankan pentingnya meluruskan niat dalam setiap tugas yang dijalankan oleh insan PGN sebagai bagian dari upaya memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Menurutnya, pekerjaan yang dilakukan tidak hanya menjadi tanggung jawab profesional, tetapi juga diharapkan membawa keberkahan serta memberikan dampak positif bagi kemajuan perusahaan.
“Semoga apa yang kita lakukan mendapat rida dari Tuhan serta memberikan implikasi positif bagi perusahaan, sekaligus membawa manfaat bagi para penerima bantuan. Mari kita terus berupaya menjadi lebih baik,” tandas Arief. (E-3)
