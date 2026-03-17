Satgas PRR Aceh Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir Bireuen

Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Bireuen, Senin (16/3). Bantuan tersebut berupa berbagai kebutuhan dasar dan perlengkapan ibadah, antara lain 250 Alquran, 500 sajadah, 250 sarung, 250 mukena, 5.000 celana, 300 jaket, 1.000 kemeja, 1.000 sarung tambahan, 1.000 pakaian, serta 500 jilbab.
Selain itu, Satgas PRR juga menyalurkan 600 paket peralatan dapur untuk membantu kebutuhan masyarakat terdampak banjir.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Pendopo Bireuen dan disaksikan oleh Bupati Bireuen Mukhlis, Wakil Bupati Razuardi Ibrahim, Penjabat Sekda Hanafiah, serta sejumlah kepala dinas terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Safrizal menegaskan bahwa proses penanganan pascabencana terus dipercepat, dengan menekankan pentingnya akurasi data korban.
“Data korban bencana by name by address harus akurat agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar data korban telah dilengkapi dengan pilihan hunian, baik hunian tetap komunal maupun hunian tetap insitu, guna mempercepat proses rehabilitasi. Safrizal menyampaikan, apabila tidak terdapat kendala, pembangunan hunian tetap bagi korban banjir akan dimulai setelah Lebaran.
“Insyaallah, bila tidak ada kendala, setelah Lebaran pembangunan hunian tetap segera dimulai,” katanya.
Puluhan mahasiswa dari Universitas Almuslim turun langsung membantu masyarakat memulihkan sektor pertanian pascabencana banjir Aceh
Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat solidaritas sosial sekaligus kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.
Kepala Satuan Tugas Kewilayahan Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Safrizal ZA menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa peralatan dapur kepada masyarakat terdampak banjir Aceh.
Dompet Dhuafa berkolaborasi dengan PT Mowilex Indonesia untuk membagikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra, khususnya di Aceh.
Pembangunan huntara di Desa Tunyang, Kabupaten Bener Meriah, Aceh,dipercepat.
Kegiatan sosial selama bulan Ramadan 2026 kembali digelar untuk membantu masyarakat melalui penyaluran berbagai bantuan kepada warga di sejumlah daerah.
Asosiasi industri hilir sawit mengajak masyarakat untuk lebih mengenal manfaat kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari.
KEMENTERIAN Agama mengawal penyaluran bantuan sosial keagamaan Rp473 miliar selama Ramadan 1447 H. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 3 juta fakir miskin di 117 kabupaten/kota
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menegaskan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved