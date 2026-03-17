Satgas PRR Aceh Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir Bireuen

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Bireuen.(Satgas PRR Aceh)

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Kabupaten Bireuen, Senin (16/3). Bantuan tersebut berupa berbagai kebutuhan dasar dan perlengkapan ibadah, antara lain 250 Alquran, 500 sajadah, 250 sarung, 250 mukena, 5.000 celana, 300 jaket, 1.000 kemeja, 1.000 sarung tambahan, 1.000 pakaian, serta 500 jilbab.

Selain itu, Satgas PRR juga menyalurkan 600 paket peralatan dapur untuk membantu kebutuhan masyarakat terdampak banjir.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Pendopo Bireuen dan disaksikan oleh Bupati Bireuen Mukhlis, Wakil Bupati Razuardi Ibrahim, Penjabat Sekda Hanafiah, serta sejumlah kepala dinas terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Safrizal menegaskan bahwa proses penanganan pascabencana terus dipercepat, dengan menekankan pentingnya akurasi data korban.

“Data korban bencana by name by address harus akurat agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan agar data korban telah dilengkapi dengan pilihan hunian, baik hunian tetap komunal maupun hunian tetap insitu, guna mempercepat proses rehabilitasi. Safrizal menyampaikan, apabila tidak terdapat kendala, pembangunan hunian tetap bagi korban banjir akan dimulai setelah Lebaran.

“Insyaallah, bila tidak ada kendala, setelah Lebaran pembangunan hunian tetap segera dimulai,” katanya.