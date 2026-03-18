Satgas PRR Aceh Tinjau Pembangunan Huntara Terakhir di Aceh Utara

Ketua Satgas PRR Aceh Safrizal meninjau pembangunan huntara terakhir di Aceh Utara.

Ketua Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal, meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) terakhir di Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Lokasi desa yang berada di kawasan perkebunan sawit dengan akses jalan berbatu membuat perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar dua jam dari Lhoksukon.

Dalam kunjungan tersebut, Safrizal meninjau pembangunan huntara di Dusun Leubok Meuku dan Dusun Kareung yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto, menjelaskan masing-masing lokasi dibangun tujuh blok hunian dengan kapasitas 84 kamar. Namun, di Dusun Kareung tersedia 76 kamar karena sebagian unit digunakan untuk fasilitas musala. Setiap unit huntara dilengkapi tempat tidur, kipas angin, dan lemari, serta didukung fasilitas umum seperti kamar mandi, dapur, listrik, dan air bersih.

Selain itu, Safrizal juga meninjau pembangunan huntara yang dikerjakan BNPB di Dusun Teungoh, yang terdiri dari 23 blok dengan total 114 kamar. Pada lokasi ini, fasilitas kamar mandi tersedia di setiap unit sehingga tidak memerlukan MCK umum.

"Pembangunan huntara ditargetkan rampung pada 19 Maret 2026 dengan sistem kerja 24 jam. Sekitar 70% tenaga kerja berasal dari warga lokal, dengan penyesuaian waktu kerja selama Ramadan," ujar Safrizal.

Ia meminta pemerintah daerah segera memindahkan pengungsi dari tenda ke huntara paling lambat 20 Maret 2026. Ia juga menginstruksikan agar penempatan penghuni diatur dengan baik, termasuk memprioritaskan lansia dan penyandang disabilitas di lokasi yang dekat dengan fasilitas umum.

Selain peninjauan, Safrizal turut mengunjungi pengungsi yang masih berada di tenda dan menyerahkan bantuan berupa paket perlengkapan dapur. Ia memastikan seluruh pembangunan huntara akan selesai sebelum Lebaran dan siap ditempati oleh warga terdampak bencana. (E-3)