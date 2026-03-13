Bantuan Ramadan Disalurkan kepada Warga Korban Banjir di Aceh Tamiang

Warga Aceh Tamiang menerima bantuan pangan dan kesehatan.(Stimuno)

Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat solidaritas sosial sekaligus kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Melalui kampanye Perbaiki Imun Perkuat Iman, masyarakat diajak berpartisipasi dalam gerakan berbagi bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi antara produk kesehatan Stimuno dan lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa dengan tujuan menghadirkan dukungan pangan dan kesehatan bagi masyarakat yang masih menjalani masa pemulihan pascabencana.

Manager Dharma Dexa Mateus Ramidi menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih luas.

Program ini menghadirkan berbagai bentuk bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak, termasuk penyediaan dapur umum, makanan berbuka puasa, takjil, serta bantuan produk kesehatan bagi ribuan penerima manfaat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Mustakim menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaboratif tersebut. Menurutnya, dukungan yang diberikan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong di tengah proses pemulihan.

“Momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial. Dukungan seperti ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kesehatan warga,” ujar Mustakim.

Selain bantuan pangan, masyarakat juga menerima dukungan produk kesehatan Stimuno yang merupakan fitofarmaka berbahan herbal ekstrak Phyllanthus niruri atau daun meniran. Produk tersebut telah melalui uji klinis di berbagai rumah sakit di Indonesia untuk sejumlah penyakit, di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tuberkulosis, influenza-like illness, hepatitis B, herpes zoster, kandidiasis vagina, serta varicella.

General Manager Consumer Health Dexa PT Dexa Medica Andy Mitra Gunadi mengatakan kampanye ini juga menjadi ajakan bagi masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh selama menjalani ibadah Ramadan. Ia menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program tersebut turut memperluas manfaat bantuan bagi komunitas yang membutuhkan.

“Melalui kampanye ini kami ingin mengajak masyarakat menjaga daya tahan tubuh sekaligus memperkuat kepedulian terhadap sesama. Dengan partisipasi masyarakat, manfaat gerakan berbagi ini dapat menjangkau lebih banyak komunitas yang sedang menjalani proses pemulihan,” ujarnya.

Melalui gerakan Perbaiki Imun Perkuat Iman, Ramadan dimaknai bukan hanya sebagai momentum meningkatkan ibadah, tetapi juga menghadirkan kepedulian nyata bagi masyarakat yang sedang bangkit dan menata kembali kehidupan mereka.