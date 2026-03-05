Kasatgaswil Serahkan Bantuan Peralatan Dapur untuk 600 KK di Bireuen

Headline
Kepala Satuan Tugas Kewilayahan Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Safrizal ZA menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa peralatan dapur kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen. Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari dukungan pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak bencana, terutama selama bulan Ramadan.
“Kami ingin memastikan masyarakat terdampak tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, terlebih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pemerintah hadir untuk mendukung proses pemulihan secara nyata dan bertahap,” ujar Safrizal saat penyerahan bantuan di Bireuen, Rabu (4/3).
Safrizal mengatakan bantuan peralatan dapur tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga di wilayah terdampak. Ia menekankan bahwa Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh terus berupaya mempercepat proses pemulihan pascabencana agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Satgas PRR Wilayah Aceh terus berupaya melakukan langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat dapat segera pulih dan bangkit kembali,” katanya.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di beberapa gampong atau desa yang terdampak banjir dan longsor.
Bantuan tersebut disalurkan kepada warga di:
Secara keseluruhan, bantuan peralatan dapur tersebut diberikan kepada 600 kepala keluarga yang terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen. (Ant/E-3)
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, mengunjungi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, untuk memastikan percepatan pemulihan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Terprovokasi isu krisis stok nasional 21 hari, akibat perang AS-Israel vs Iran, antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Provinsi Aceh meluas.
FENOMENA gerhana bulan total 3 Maret 2026, diperkirakan mulai terjadi pada pukul 15.44 Wib dengan fase panumbra. Kementerian Agama Provinsi Aceh menyediakan 4 unit teleskop.
Simak jadwal fase Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 di Aceh. Cek waktu puncak, fase yang terlihat, dan imbauan shalat khusuf dari BMKG & Kemenag.
Presiden Prabowo Subianto apresiasi Baznas atas kontribusi besarnya dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Kegiatan sosial untuk membantu korban banjir di Aceh digelar dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan.
Dompet Dhuafa berkolaborasi dengan PT Mowilex Indonesia untuk membagikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra, khususnya di Aceh.
DT Peduli kembali menggelar program Ramadan Peduli Negeri (RPN) 2026 dengan tema Teguhkan Kepedulian untuk Saudaramu di Pelosok dan Lintas Negeri.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus menunjukkan komitmennya dalam misi kemanusiaan global dengan menyalurkan bantuan paket makanan siap saji bagi warga terdampak konflik di Palestina.
