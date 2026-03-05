Kasatgaswil Serahkan Bantuan Peralatan Dapur untuk 600 KK di Bireuen

Kasatgaswil menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Aceh.(Antara)

Kepala Satuan Tugas Kewilayahan Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh Safrizal ZA menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa peralatan dapur kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen. Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari dukungan pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak bencana, terutama selama bulan Ramadan.

“Kami ingin memastikan masyarakat terdampak tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, terlebih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pemerintah hadir untuk mendukung proses pemulihan secara nyata dan bertahap,” ujar Safrizal saat penyerahan bantuan di Bireuen, Rabu (4/3).

Safrizal mengatakan bantuan peralatan dapur tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga di wilayah terdampak. Ia menekankan bahwa Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh terus berupaya mempercepat proses pemulihan pascabencana agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Satgas PRR Wilayah Aceh terus berupaya melakukan langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat dapat segera pulih dan bangkit kembali,” katanya.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di beberapa gampong atau desa yang terdampak banjir dan longsor.

Bantuan tersebut disalurkan kepada warga di:

Gampong Pante Baro Kumbang, Kecamatan Peusangan sebanyak 320 kepala keluarga (KK)

Gampong Meuse sebanyak 120 KK

Gampong Blang Panjoe sebanyak 60 KK

Gampong Dayah Panjoe sebanyak 50 KK

Secara keseluruhan, bantuan peralatan dapur tersebut diberikan kepada 600 kepala keluarga yang terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen. (Ant/E-3)