Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026, Kemenang Provinsi Aceh Hadirkan 4 Unit Teleskop 

Tim Falaqiah Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, melakukan pematauan bulan dengan fasilitas teknologi teleskop.(MI/AMIRUDDIN ABDULLAH REUBEE)

FENOMENA gerhana bulan total 3 Maret 2026, diperkirakan mulai terjadi pada pukul 15.44 Wib dengan fase panumbra. Lalu disusul gerhana sebagian pukul 16.50 Wib. Untuk fenomena ini Kementerian Agama Provinsi Aceh menyediakan 4 unit teleskop.

Adapun gerhana bulan total 3 Maret 2026 dengan nampak warna merah terjadi pukul 18.04 Wib. Kondisi ini berlangsung sekitar 58 menit yakni sampai pukul 19.02 Wib.

"Setelah itu piring bulan tertutup sebagian. Itu pertanda gerhana bulan sebagian, yang berakhir sampai pukul 20.17 Wib," demikian antara lain dikatakan Alfirdaus Putra, Ketua Tim Falaqiah Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, kepada Media Indonesia, Selasa (3/3).

Baca juga : Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026: Warga Aceh Bisa Pantau 3 Fase Terakhir

Dikatakan Firdaus, untuk merespon kesempatan fenomena gerhana bulan kali ini, pihaknya melakukan edukasi kepada para santri Pesantren Al-Manar, Kabupaten Aceh Besar. Tim Faqiah Kementerian Agama Provinsi Aceh memasang 4 unit teropong atau teleskop di lokasi Pesantren Al-Manar kawasan Cot Irie Ulee Kareng, Kecamatan Krueng Barona Jaya.

Itu digelar untuk memperkenal kepada generasi muda bagaimana proses pegerakan bulan dan matahari sehingga terjadi gerhana bulan. Selain dapat melihat langsung dengan mata telanjang, santri juga diperkenalkan pemantauan bulan dengan fasilitas teknologi teleskop.

Menurut Firdaus, pantauan di Aceh baru terlihat pada pukul 19.02, ketika bulan sudah nampak kemerahan. Selanjutnya, warga di wilayah Serambi Mekkah masih dapat melihat fase gerhana sebagian sampai pukul 20.17 WIB sebelum piringan bulan kembali tampak utuh dan cerah seperti biasa.

Baca juga : Pemerintah Targetkan Pengungsi Sumatra Nol Tenda Darurat Sebelum Lebaran

Walaupun tidak jauh berbeda, pematauan melalui teleskop dapat dilihat lebih detail dan tampak jelas permukaan bulan. Melalui edukasi awal ini, sedikitnya mereka dapat memahami apa itu gerhana dan bagaimana dapat terjadi.

Melalui 4 unit teleskop yang dipasang itu, santri dipersilahkan melihat langsung secara bergiliran. Lalu mereka mendapat penjelasan dari tim Falaqiah dipersilahkan menanyakan apa yang selama ini merasa penasaran.

"Melihat fenomena gerhana mata hari tentu bisa dilihat oleh siapa saja dengan mata telanjang. Silahkan nikmati dimanapun lokasi asal tampak jelas jauh ke arah terbit bulan dan jangan tertutup awan.

Sedangkan menghadirkan teleskop adalah untuk mengedukasi anak-anak santri bagaimana proses tahapan gerhana bulan dan jadi dan memperkenalkan teknologi fasilitas teleskop" tutur Firdaus.

Ulama pakar Ilmu Falaq dan Rukyah di Aceh, Teungku Abdullah bin Ibrahim Tanjung Bungong, menghimbau seluruh warga untuk melaksanakan Salat Khusuf (sholat gerhana). Salat sunat itu boleh dikerjakan sendiri dan bagus juga secara berjemaah.

Ulama lama yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Tanjung Bungong itu juga mengajak jemaah yang sedang menjalani ibadah suluk di pesantrennya untuk salat khusuf yakni salah sunat gerhana bulan secara berjemaah. Ini digelar selepas salat magrib atau menjelang waktu i'sya.

"Salat lah sunat khusuf dua rakaat. Dengan melakukan dua kali bediri baca surat Alfatihah dan dua kali ruku'k pada setiap rakaat. Kalau berjemaah disunatkan melaksanakan khutbah," tutur Ulama Pakar Ilmu Falaq yang juga ppinan Dayah Babul U'lum Diniyah Islami ayah, Tanjung Bungong, Ulee Glee, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. (H-4)