Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Nilai Kepedulian Sosial

KOLABORASI lintas sektor dipandang sebagai langkah penting menciptakan dampak yang lebih luas serta berkelanjutan sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial sesama manusia.

Hal itu diwujudkan oleh perusahaan fesyen retail PT Kurnia Ciptamoda Gemilang (KCG) yang ambil bagian dalam upaya pemulihan masyarakat terdampak banjir di Peusangan, Gayo, Aceh, melalui kolaborasi bersama WWF Indonesia dan Act of Love Foundation.

Direktur Bisnis & Operasional PT Kurnia Ciptamoda Gemilang, Haryanto Pratantara, mengatakan rangkaian program yang dinamai Act for Sumatera #Peusanganbangkit ini untuk mendukung pemulihan alam dan masyarakat lokal pascabencana.

"Keterlibatan kami dalam kegiatan ini sejalan dengan salah satu nilai perusahaan, sharegoodness, yang diwujudkan melalui aksi nyata berbagi kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di situasi darurat dan pemulihan pascabencana," kata Haryanto, Selasa (3/3).

Dia menjelaskan dalam rangkaian kegiatan itu, pihaknya menyalurkan donasi pakaian bagi anak-anak, remaja, para ibu, serta relawan di wilayah Peusangan, Gayo, Aceh.

"Kami berharap bantuan ini dapat memberikan kenyamanan serta mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat selama masa pemulihan," imbuhnya.

Program ini juga didukung public figure Cinta Laura Kiehl yang hadir dan terlibat langsung dalam membangun kembali fasilitas pendidikan serta membawakan trauma healing untuk anak-anak di wilayah terdampak.

"Kami berkomitmen menghadirkan kepedulian nyata dan berdampak di masa pemulihan pascabencana. Kami berharap inisiatif ini dapat menghadirkan semangat baru dan harapan bagi masyarakat untuk bangkit kembali dengan lebih kuat,” ujar Haryanto.

Ke depan, lanjut dia, pihaknya berkomitmen terus menjalankan inisiatif value sharegoodness secara konsisten dan terlibat dalam lebih banyak kegiatan kemanusiaan dan sosial yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan lingkungan. (H-2)